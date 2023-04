Kortrijk Spurs weet uiterlijk 15 mei of het aan de BNXT League mag deelnemen

Alle huidige clubs in de BNXT League dienden een licentieaanvraag in voor volgend seizoen. In België werd een bijkomende licentie aangevraagd door Kortrijk Spurs. De deadline voor indiening was zaterdag 1 april.

De licentiecommissie van BeNeLeague Basketball BV heeft tot 15 mei tijd om uitspraak te doen over de toekenning van de licenties voor deelname aan het BNXT League seizoen 2023-2024.

“We zijn blij dat alle clubs een licentieaanvraag ingediend hebben en natuurlijk ook met de bijkomende aanvraag in België door Kortrijk Spurs”, reageert Ramses Braakman, voorzitter BeNeLeague Basketball BV. “Het is een bewijs dat clubs heel graag deel willen uitmaken van de nog altijd jonge competitie die de BNXT League is. We hopen dan ook van harte dat alle clubs een licentie zullen krijgen.”