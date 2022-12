Kortrijk Spurs walst over Spirou Ladies Charleroi

De dames van House Of Talent Kortrijk Spurs kenden een gemakkelijke namiddag tegen Spirou Charleroi. Het werd 87-52.

Toch liep het aanvankelijk niet van een leien dakje voor de dames van coach Philip Mestdagh. De bezoekers begonnen gretig aan de partij wat zich vertaalde in 11-14-cijfers na 5 minuten spelen. Een bom van Foucart bracht de stand in evenwicht. Het was Herings die de Kortrijkse verdediging pijn deed en voor de 19-21 zorgde. Juric zette de 21-21 na 10 minuten op het bord.

Tot 25-25 hield Spirou de schijn nog hoog. Mestdagh liet met een bom en twee omgezette vrijworpen de 32-27 optekenen. Vanaf dan ging het snel. Het duo Van Thuyne-Joris dikte de bonus aan tot 51-32 halfweg.

Foucart opende de score in de tweede helft vanop de vrijworplijn. Charleroi vond nog moeilijk de weg naar de ring, terwijl de Spurs hun bonus aandikten tot een dertiger: 70-39. In de slotperiode was het youngster Remacle die de handen van de Kortrijkfans op elkaar kreeg. Ook Baelen deed haar duid nog in het zakje. Eindstand 87-52. Eenvoudige zege voor Kortrijk die dinsdag met het bezoek van Namen ongetwijfeld meer weerwerk mag verwachten.

Kortrijk: Perisa 14 (10 rebounds, 6 assists), Foucart 4, Mestdagh 5, Juric 10, Joris 12, Stojsavljevic 9, Baelen 9, Vervaet 6, Remacle 9, Van Thuyne 9.

(ELD)