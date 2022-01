Kortrijk Spurs verliest van Namen

In de hoogste klasse van het damesbasketbal verloor House Of Talents Spurs van Basket Namur Capitale.

Kortrijk moest het stellen zonder Jitte Baelen, Emma Van Thuyne en Sara Remacle. Namen opende met een 0-10 verschroeiend. Foucart liet de eerste score optekenen voor de Spurs. Via Leire werd de kloof herleidt tot 12-17 na 10 minuten spelen.

Vier punten van Duhamel zorgden voor het kleinste verschil begin de tweede periode: 16-17. Zempare vond het welletjes en dikte haar puntentotaal nog voor de rust aan tot 18 stuks. 29-43 halfweg.

Na de break was het opnieuw Namen die het best begon. Een droge 2-15 bracht de stand op 31-58 na 4 minuten. Een bonus die makkelijk overeind bleef voor de Walen: 42-67 na driekwart spelen. In een overbodig slotquarter hielden beide ploegen elkaar in evenwicht.

Logische zege voor de bezoekers die na deze zege op een voorlopige zege terecht komt. Kortrijk blijft stevig op zesde plaats. Eindstand 56-82. Woensdag komt met Kangoeroes Mechelen opnieuw een klepper afgezakt naar de Lange Munte.

Speelden: S. Devliegher 2, Leire 8, Storme 2, Swords 9, Heyse 7, Ducoulombier, E. Devliegher 6, Foucart 11, Duhamel 8, Herlihy 3.

(ELD)