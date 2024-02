Kortrijk Spurs verliest in eigen huis tegen Luik

De Kortrijk Spurs hebben vrijdagavond op de achttiende speeldag in het Belgische luik van de BNXT League verloren tegen Luik. Het werd 83-94 in de Lange Munte.

Kortrijk begon sterk aan de partij en liep al snel 30-21 uit. Uiteindelijk moest de thuisploeg toch de wet van de sterkste ondergaan, klinkt het op hun Facebookpagina. Door deze nederlaag ziet Kortrijk Luik over hen heen wippen. Luik is zo vijfde met 27 punten. Kortrijk is nu zesde met 26 eenheden achter zijn naam.

“De tiende nederlaag van het seizoen betekent wellicht een einde aan de Elite Gold-droom”, schrijven ze nog op Facebook.