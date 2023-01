Kortrijk Spurs stijgt volgend seizoen naar BNXT-league en gaat verregaande samenwerking aan met rivaal ION Waregem

Voor het eerst in de geschiedenis gaan basketbalrivalen House of Talents Spurs Kortrijk en ION Basket Waregem nauw samenwerken. Het project werd “Basket E17′ gedoopt. Kortrijk Spurs komt volgend seizoen ook met hun Heren 1 uit in de BNXT-league, ION blijft in de Top Division Men 1. ‘Beide clubs willen dit historisch moment aangrijpen om een nauwe samenwerking aan te gaan die gericht is op het ontwikkelen van jonge spelers met professioneel potentieel die hun droom kunnen waarmaken”, klinkt het bij Basket Waregem-voorzitter Dieter Debo. “Dit is geen fusie, maar wel een doorgedreven partnerschap”, zegt Steve Rousseau, voorzitter van House of Talents Kortrijk Spurs.

“Zowel Waregem als Kortrijk heeft de voorbije jaren namelijk een knappe jeugdpiramide uitgebouwd en beide clubs zijn overtuigd dat hun gecombineerd ecosysteem het perfecte ontwikkelingskader biedt op maat van de fase waarin spelers zich bevinden”, laat Debo weten.

“Onder leiding van coach Christophe Beghin, drievoudig speler van het jaar, wordt de lat hoog gelegd”, aldus Steve Rousseau, voorzitter van House of Talents Kortrijk. “Om het nieuwe project van onderuit te steunen zullen de jeugdreeksen worden opgedeeld in twee categorieën, ingedeeld volgens onze clubkleuren. Enerzijds ‘Black’, voor jeugdspelers met de ambitie en de kwaliteit om in de top van de hoogste jeugdreeksen van België mee te spelen. Het zijn de spelers die het potentieel hebben om mee te spelen op BNXT-niveau. Anderzijds ‘Red’. Bij deze teams plaatsen we de volle focus op de Kortrijkse basketjeugd die op verschillende niveaus in competitie zullen aantreden. Daarnaast is er de Youth-afdeling voor de jongste en toekomstige generatie basketters. Elke afdeling zal worden aangestuurd door gedreven en competente coördinatoren die hun strepen in het basketwereldje hebben verdiend als speler of als coach op de hoogste niveaus. In dit kader werd een unieke sportieve samenwerking afgesloten met ION Waregem. Let wel, het gaat hier niet om een fusie, maar om een doorgedreven partnerschap.”

We hebben een unieke sportieve samenwerking afgesloten met ION Waregem – Steve Rousseau, voorzitter House of Talents Kortrijk Spurs

“Verder zullen U16-spelers die potentieel hebben om door te stoten naar de BNXT-league gescout worden. Ze worden ingeschreven bij House of Talents Spurs of ION Waregem. De spelers, die over een dubbele licentie zullen beschikken, treden aan bij de jeugdteams. Ze volgen dagtrainingen met het Spurs-BNXT-team en enkele avondtrainingen met ION Waregem. Wedstrijden betwisten ze met Waregem in Top Division One of met House of Talents Spurs op BNXT-niveau.”

“Er lopen tevens verregaande gesprekken met Kortrijkse ondernemers om de club en de toekomst financieel te verzekeren en lokaal te verankeren. Daarnaast staan deze mensen garant voor extra sponsoring en verbreding van het House of Talents Spurs netwerk. Alle inspanningen zullen ervoor zorgen dat een fantastische toekomst voor de club is gegarandeerd waarin plaats is voor fun, netwerking, sportieve successen en veel camaraderie.”