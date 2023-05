Kortrijk Spurs staat in finale play-offs: “We willen bomvolle zaal, elke Kortrijkzaan mag gratis binnen”

Heel wat volk was opgedaagd om de beslissende match tegen Guco Lier mee te maken. Voor de neutrale supporter was er van een spannende belle helaas geen sprake. De Spurssupporters mogen zich opmaken voor twee – en als het moet drie – finalewedstrijden tegen LDP Donza.

De match begon met hoge intensiteit, maar weinig scores. Guco leek even de leiding te nemen (12-16), maar de pas ingevallen Robbe Naudts zette dat in één actie recht. Sean Pouedet maakte er net voor het eind van het eerste quarter 20-16 van. Naudts, Coucke en Guillemyn sloegen een 27-18-kloof en wat later zette Yarick Brussen met een dunk de 34-18 op het bord. Van den Bogaert van Lier kreeg een vrijwillige fout en vond die volledig onterecht. Met twee technische fouten werd hij van het veld gestuurd. Voor Lier was dat een zware aderlating. Tomsick brak los en maakte er 46-23 van net voor rust.

Leeggespeeld

De tweede helft was leuk voor de Kortrijkse aanhang, terwijl een stilaan leeggespeeld Guco Lier ondanks alle pech bij de afwerking moedig bleef doorspelen. Koljanin en Pouedet dikten de stand nog wat aan en de jonge Gil Dieltiens kwam succesvol in (73-44). Niels De Ridder bleef doorheen de wedstrijd een hard werkende pion. Eindstand: 85-61.

Wake-upcall

Brecht Guillemyn: “Vorige vrijdag verloren we op eigen veld de eerste match tegen Guco. Dat was net op tijd. We stonden zo weer met onze voeten op de grond. Als je ziet hoe we hen nu in de verdrukking konden spelen, dan heeft die ene slechte match zijn effect niet gemist. Het heeft het hele team veel deugd gedaan dat we na het tweede quarter al de match naar ons toe hadden getrokken.” Coach Christophe Beghin kon roteren naar hartenlust en zo de vermoeidheid bij zijn spelers wat beperken in het vooruitzicht van de finalewedstrijden.

Volle zaal

“Het deed deugd eens te mogen invallen in zo’n topmatch”, klinkt het bij een stralende Gil Dieltiens. “Hopelijk kan dat ook in de finalewedstrijden. Ik ben er alvast klaar voor.” Voorzitter Steve Rousseau kijkt na de bewogen drie matchen al vooruit naar de finale. “Ik wil voor vrijdagavond 5 mei een volle zaal in De Lange Munte. Vertel het gerust verder: iedere Kortrijkzaan mag gratis binnen. Als we 2400 man bijeen kunnen krijgen op zo’n topmatch zou dat de max zijn. Vandaag hebben we gezien waartoe ze in staat zijn. Met zo’n intensiteit spelen, zo maken we een goeie kans op de kampioenstitel. Voor minder gaan we niet. Met het systeem dat de tweede match op verplaatsing wordt gespeeld, heb ik toch mijn bedenkingen: als we de eerste match thuis winnen en de tweede uit, dan krijgen we een kampioenenviering op verplaatsing. Er klopt daar iets niet.”

Scoorden voor Kortrijk tegen Guco Lier: Coucke 11, Brussen 4, Koljanin 12, Tomsick 13, De Ridder 12, Dieltiens 5, Guillemyn 3, Naudts 9, Isebaert, Vanneste 2, Pouedet 14, Tchako.

In de andere halve finale maakte Donza het af tegen Melsele-Beveren met 76-56.