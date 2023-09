Kortrijk Spurs speelt vrijdag eerste BNXT-thuismatch tegen Okapi Aalst: “Graag een zo vol mogelijk huis”

Vrijdagavond wordt een historische dag in de geschiedenis van het Kortrijks basket: de eerste thuismatch op het hoogste nationaal niveau sinds de jaren negentig. De club hoopt op 1.500 à 1.600 toeschouwers in de arena van de Lange Munte. De eerste uitwedstrijd werd al gewonnen vorige week, maar lukt het ook thuis?

“Het feit dat we de eerste match van het seizoen konden winnen, was een opsteker”, opent Spurs-manager Davy Callewaert. “Het niveau van de ploegen ligt niet zover uiteen, met Oostende als uitzondering dan. Aalst speelde al in de voorbereiding tegen Brussels en daarin was er een miniem verschil, net zoals wij tegen Leuven. Nu winnen thuis tegen Aalst zou een perfecte start zijn, al moet het team zeker nog groeien. Ons sterk laatste quarter in Brussel heeft ons wel duidelijk gemaakt dat de coaching staff de match goed onder controle had.”

“We brachten al één opdracht tot een goed einde, maar nu begint het pas” – Mathieu Coucke, Kortrijk Spurs

Fanionspeler Mathieu Coucke toonde zich heel tevreden met het resultaat tegen Brussels: “Als je na een overwinning op training toekomt, is het toch een compleet andere sfeer met de groep. Brussels heeft dit jaar zeker geen slechte ploeg, vooral offensief hebben ze hun kwaliteiten getoond. Nu Paul Atkinson zijn enkelprobleem genezen is, hebben we duidelijk een sterke pion meer in de ploeg. We brachten al één opdracht tot een goed einde, maar nu begint het pas. Als speler moet je de druk wat van je weg houden, proberen de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren en progressie te maken, zowel individueel als met de groep. De club heeft de lat hoog gelegd en er ook de nodige talenten voor aangetrokken. Het is nu aan ons om er met de tien profspelers het maximum uit te halen. Okapi Aalst gaat voor een beperkter aantal buitenlandse spelers, maar dat mag voor ons geen verschil maken. Deze week start met de meer intensieve training. Dat wordt naar de wedstrijddag toe meer en meer tactisch. Rust is daarin ook heel belangrijk. We willen maar al te graag winnen voor eigen volk.”

Jonge supporters

Davy Callewaert: “We hopen dat de Spurs-jeugdspelers massaal aanwezig zullen zijn, in Spurs-kledij en met minstens één van de ouders. We hebben de match gekoppeld aan een goed doel in het kader van de Warmste Week. Een van onze grotere sponsors is delaware, die met 300 man aanwezig zal zijn, waarvan er een 40-tal betrokken zijn bij de set-up en de service bij het evenement. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan Xplo, een organisatie die ondersteuning biedt aan kansarme kinderen, jongeren en gezinnen. We hebben in samenwerking met delaware verschillende verkoopacties voorbereid, waarbij heel mooie prijzen te winnen zijn. Er is ook een mini-fanshop voorzien, waarin we Spurs-merchandising verkopen.”

Vernieuwde omgeving

“Er wordt ook steun gegeven in de vorm van basketballen voor de G-ploeg van Spurs, die net als het G-team van Falco zal aanwezig zijn. Helaas is het in de context van BNXT niet mogelijk een match net voor de topmatch te programmeren”, aldus Callewaert.

“Ik ben benieuwd naar de reacties op de nieuwe accommodatie die we hebben uitgewerkt. Voor BNXT hebben we heel wat aanpassingen gedaan om op een hoger level te geraken qua uitstraling. Ook onze dansequipe is uitgebreid na een auditie.”

Primeur

“We gaan nog een stap verder in de service naar de supporters: bediening op de tribune wordt mogelijk. Daarvoor hebben we een groep vrijwilligers, die zorgt dat je tijdens de match geen moment moet missen”, klinkt het.

“We vragen aan de Kortrijkse Spurs-spelers en ouders om indien mogelijk met de fiets naar de Lange Munte te komen. Wie met de auto geen plaats meer zou vinden op de parking van de Lange Munte, kan uitwijken naar de achterkant van de Kulak, van waaruit het maar een vijftal minuutjes wandelen is via een wandelpad. Het wordt een goeie test in aanloop naar de topmatch thuis tegen Oostende op 6 oktober (20.30 uur), waarbij we nog meer volk verwachten. Overlast in de nabije woonwijken willen we zoveel mogelijk vermijden.”