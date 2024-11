Kortrijk Spurs speelt derby tegen Avanti Brugge: “Stress van vorig jaar vermijden”

In eerste landelijke van het damesbasketbal ontvangt House Of Talents Kortrijk Spurs Two de negende in de stand, Ford Unicars Avanti Brugge Dames One. Een van de smaakmakers bij de Spurs is Amélie Gheysen.

Met een vijfde plaats na zeven speeldagen is Kortrijk aan een degelijke campagne bezig. “Dit is al bij al volgens de verwachtingen”, vertelt de 22-jarige Amélie Gheysen. “Er zijn maar liefst vijf nieuwe ploegen in de reeks waarvan het even aftoetsen is hoe sterk ze voor de dag gaan komen. We hadden met Neteland Basket Ladies en Elektrooghe Gembas Knesselare al meteen twee nieuwkomers, waarvan we vlot de punten thuishielden. Tegen Willebroek, een heel sterke ploeg, moesten we nipt de duimen leggen. Ook Aalst was een maatje te groot. Een heel sterke ploeg waar we tot aan de rust de evenknie waren. Dit weekend krijgen we met Avanti Brugge opnieuw een promovendus tegenover ons. Met Isa Degels en Lore Capoen in hun rangen sta ik tegenover enkele dames waarmee ik als klein meisje nog samen trainde. Dit zal toch een beetje speciaal aanvoelen. We moeten vooral uitgaan van onze eigen sterkte. Vorig jaar vochten we tegen de degradatie, die stress willen we nu vermijden. We moeten het wel al enkele wedstrijden stellen zonder Lisa Grymonprez, die zwanger is. Ze ondersteunt ons wel nog vanop de bank. We willen vooral de wedstrijden winnen waarvan we dit verwachten. Af en toe voor een verrassing zorgen, zou ook leuk zijn. We hebben dit jaar de ideale mix. Met Silke Storme erbij hebben we bakken ervaring die de youngsters kan bijsturen.”

Opsteker

“Ikzelf mag ook niet klagen. Defensief speel ik altijd wel mijn rol, maar dit seizoen slaag ik er ook aanvallend in om mijn steentje bij te dragen. Als de wedstrijden met de eerste ploeg niet samenvallen, dan ben ik ook daar samen met Laurine De Groof actief. Daar meedraaien op training en af en toe eens een invalbeurt, maken me sterker. Vorige week woensdag schakelden we nog Charleroi uit voor de beker. Een mooie opsteker”, aldus de Kortrijkse. (ELD)

Zaterdag 9 oktober om 18.15 uur, Sporthal Lange Munte: House Of Talents Kortrijk Spurs Two Ford Unicars Avanti Brugge Dames One.