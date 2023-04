Kortrijk Spurs probleemloos voorbij Spirou Charleroi

In Top Division Women kende House Of Talents Kortrijk Spurs een rustige avond in Charleroi. Het werd 48-95 op de slotspeeldag van de reguliere competitie.

Kortrijk, zonder Remacle, Vervaet, Juric en Stojsavljevic, begon verschroeiend aan de partij: 2-12 na 5 minuten. Onder impuls van Joris (15p. voor de rust) ging het naar 6-24 na 10 minuten. In de tweede periode kregen we een evenwichtiger spelbeeld. Charleroi hield de kloof op 19 punten halfweg: 22-41.

Na de break gingen de zeven dames van coach Philip Mestdagh op hun elan door. Een 3-19 tussenspurt bracht de stand op 25-60. Een sterke Ducoulombier dikte de bonus nog aan tot 38 punten na driekwart spelen: 32-70.

Ook in de slotperiode kon een zwak Charleroi daar niets meer tegenover stellen. Foucart mocht de 48-95 eindstand vanop de vrijworplijn op het bord zetten.

Woensdag wacht Namur Capitale in de eerste ronde van de playoffs in de Lange Munte. Vrijdag staat de terugwedstrijd in Namen gepland. Een eventuele belle is voor zondag, eveneens in Namen.

Speelden: Perisa 19 (8 op 14, 7 rebounds), Foucart 15 (5 assists), Mestdagh 2 ( 0 op 4, 7 rebounds), Van Thuyne 14 (6 assists), Joris 21 (7 op 11, 11 rebounds), Baelen 6, Ducoulombier 18 (7 op 11, 4 rebounds). (ELD)