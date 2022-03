Kortrijk Spurs pas na 2 verlengingen voorbij hekkensluiter Pepinster

In Top Division Women trok House Of Talents Spurs op de laatste speeldag van de reguliere competitie pas na 2 verlengingen aan het langste eind tegen RBC Pepinster. Het werd 94-88.

Kortrijk, dat moest het stellen zonder Eva Devliegher (knieoperatie en out tot januari) en Ashley Herlihy (ziek), begon aarzelend aan de partij: 4-8. Heyse bracht de Spurs na 5 minuten op voorsprong: 11-10. Tot 15-15 hield Kortrijk gelijke tred, tot Van Aubel de stand op 17-23 bracht na 10 minuten. Een sterk ingevallen Leire zette alles terug gelijk: 28-28. Tot aan de rust losten beide ploegen elkaar voor geen vin. 40-39 halfweg.

Ook in de derde periode kregen we hetzelfde spelbeeld. Pepinster ging met het kleinste verschil de slotperiode in: 52-53. De bezoekers leken op weg naar de zege toen de bordjes op 59-68 stonden. Een 9-0-tussenspurt bracht alles terug gelijk. Van Thuyne sleepte met een bom verlengingen uit de brand: 68-68.

Ook in de eerste verlenging dreigde het mis te gaan bij een 78-81 stand. Foucart dropte van op afstand de gelijkmaker binnen: 81-81 en een tweede verlenging. Daarin bleek Kortrijk het koelbloedigst. Een 10-0 zette de dames van coach Olivier Vandenberghe op rozen: 91-81. Het slotoffensiefje kwam te laat voor Pepinster. 94-88 eindstand. Kortrijk beëindigt de reguliere competitie op een zesde plaats.

Na de wedstrijd werd afscheid genomen van Ruth Leire, Frances Duhamel, Ashley Herlihy, Megan Swords, Eva en Sien Devliegher en Silke Storme. Dit zevental moet de club verlaten.

Speelden: S. Devliegher 9, Storme 6, Heyse 19, Duhamel 2, Van Thuyne 21, Leire 11, Baelen, Swords 7, Ducoulombier, Foucart 19. (ELD)