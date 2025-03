Kortrijk Spurs neemt leidersplaats over na Oostendse nederlaag in Leiden

In de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, is Kortrijk de nieuwe leider.

De Kortrijkzanen haalden zaterdagavond op bezoek bij BAL Weert fors uit met 58-93 en zagen tegelijkertijd Oostende met 87-74 onderuitgaan op bezoek bij het Nederlandse Leiden. Met twintig zeges op de teller en slechts vier nederlagen neemt Kortrijk Spurs de leidersplaats over van Oostende, dat één nederlaag meer heeft. Voor Oostende was het al de tweede nederlaag deze week.

Bergen had het in eigen huis niet onder de markt tegen Groningen: 91-89. Brussels haalde het ondanks de afwezigheid van Nikola Djogo met 68-82 op bezoek bij Aalst. De Brusselaars staan vijfde in de stand, na de zestiende zege van het seizoen. Bergen is negende en Aalst elfde.