Kortrijk Spurs neemt het op tegen Donza Latem-De Pinte : wie blijft er straks ongeslagen?

Het nieuwe competitieschema in tweede nationale (TDM1) zorgt niet meteen voor minder druk op de huidige matchen. Robbe Naudts is zich daar met Kortrijk Spurs zeer bewust van. De match tegen Donza, eveneens nog ongeslagen in de reeks, wordt heel belangrijk.

“Op dit niveau kan je je geen uitschuiver permitteren als je de top ambieert”, stelt Robbe Naudts, die net als Brecht Guillemyn als niet-prof bij de Spurs One speelt. “De onderlinge confrontaties van de eerste ronde blijven tellen in de tweede ronde, waarin we tegen vier ploegen uit de andere reeks uitkomen. We kunnen dus maar best geen steken laten vallen, ook niet tegen ploegen die momenteel lager in de klassering staan. Ik kreeg telefoon van mijn broer Stan, die Donza heeft zien spelen op Waregem. Hij vond ze sterk bezig, we zijn dus verwittigd. Ik verwacht wel heel wat gevaar van Geukens, Dedecker, Unruh en Vandenberghe. Iedereen in de ploeg beseft ten volle dat we een belangrijke week voor de boeg hebben, nu Donza, dinsdag tegen Oostkamp (beker van Vlaanderen) en de zaterdag daarop Waregem. Onze sterkte is dat we de volle 40 minuten druk blijven zetten.”

Brecht en Robbe

“Haast iedereen heeft meer trainingen per week, dus moeten we op de drie avondtrainingen onze minuten verdienen. Het is ook een andere mindset om in een beperktere rol te functioneren in vergelijking met vorig seizoen. De nadruk ligt minder op het zelf scoren en meer op hoe we de tegenpartij punten kunnen onthouden. De combinatie met werk is anders best pittig. Op maandag en dinsdag ligt het basketgerief vaak al in de auto als ik ‘s morgens vroeg naar het werk vertrek. Een goeie planning is cruciaal”, aldus Robbe die als projectleider en businessunitmanager werkt voor Woodstoxx. (SJK)