Kortrijk Spurs neemt afscheid van coach Christophe Beghin

Kortrijk Spurs heeft de samenwerking met coach Christophe Beghin beëindigd. Dat deelde de West-Vlaamse basketbaleersteklasser zaterdag mee.

“We willen Beghin bedanken voor zijn onvermoeibare inzet, zijn professionaliteit en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van onze spelers”, postte Kortrijk op zijn Facebook pagina. “Hij heeft ons team twee jaar lang met passie en toewijding geleid. Onder zijn begeleiding werden belangrijke stappen voorwaarts gezet en beleefden we memorabele momenten. We zijn dankbaar voor de tijd die hij aan ons heeft besteed en vertrouwen erop dat hij nog succes zal boeken in zijn toekomstige carrière.”

De 44-jarge Beghin kwam in maart 2022 bij Kortrijk aan het roer te staan en loodste het team vanuit tweede klasse (Top Division 1) de BNXT League in. Ook daarin deed de debutant het aanvankelijk erg goed, maar na de 83-94 nederlaag van vrijdag tegen Luik, is Kortrijk uit de top vijf gezakt en vreest het deelname aan de Elite Gold uit handen te zien glippen.

Tot er een nieuwe coach gevonden is, neemt assistent Jeff Nolmans de taken van Beghin over. Na Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen) is Beghin de tweede trainer die dit seizoen de deur wordt gewezen.