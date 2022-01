Kortrijk Spurs moet op zoek naar een nieuwe coach: “Het is tijd voor een nieuwe wind”

Vorige week maakte het bestuur van House Of Talents Spurs bekend dat het de samenwerking met coach Benny Mertens na dit seizoen stopzet. “Tijd voor een nieuwe wind”, klinkt het. Zaterdag treken de Kortrijkzanen naar Spirou Ladies Charleroi.

Na negen seizoenen bij Dynamite Deerlijk en Kortrijk Spurs moet coach Benny Mertens op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. “We wilden nu al duidelijkheid brengen bij coach Benny Mertens. De reden is zeker niet dat de resultaten zouden ondermaats zijn, integendeel”, verduidelijkt bestuurslid Sarah De Clerck.

“Het is tijd om een nieuwe wind, een nieuwe schwung te brengen. Dat is dan ook het enige wat publiek werd gebracht. En meestal begint dit met een andere coach. Dat Benny heel ontgoocheld is, valt natuurlijk te begrijpen. Hij is en blijft een goeie coach die zich meer dan honderd procent achter ons project schaarde. Hij leverde heel mooi werk. Ikzelf heb ook nog onder zijn vleugels gespeeld. Maar het algemene gevoel zegt dat het tijd is voor iets nieuws. Ik hoop dan ook van harte dat een club hem oppikt.”

“De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn dan ook al druk aan de gang. Het begint vroeger en vroeger te bewegen in basketland, zowel bij speelsters als bij coaches. Maar de vijver in het damesbasketbal is niet groot. Een goeie coach vinden is geen sinecure. Misschien wordt het wel een ambitieuze jonge coach. Maar de logische volgorde is, eerst de coach, dan de speelsters.” Zaterdag trekt House Of Talent Spurs naar Spirou Ladies Charleroi.

Moeilijke agenda

“Alweer geen eenvoudige opdracht, alweer een moeilijke verplaatsing. Dit is wat we meemaken dit seizoen: geen overtuiging, ook bij een zege. En we hebben nog een moeilijke agenda. We hopen stiekem toch nog op die vijfde plaats, met de bijhorende Europese uitstap. Maar dan moet er hier en daar gestunt worden. Niet enkel op het veld, maar ook in bestuurskringen wordt er gereorganiseerd. Maar het beweegt. Ik kijk hier al reikhalzend naar uit”, besluit Sarah De Clerck.

Zaterdag 22 januari om 18.30 uur: Spirou Ladies Charleroi – House Of Talents Spurs.