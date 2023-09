Kortrijk Spurs mist competitiestart op hoogste niveau niet en wint bij Brussels

Kortrijk Spurs heeft zondag op de eerste speeldag van de nationale fase van de BNXT League, de grensoverschrijdende basketcompetitie in België en Nederland, zijn start niet gemist. De Spurs wonnen op verplaatsing bij Brussels met 86-94.

Voor Kortrijk Spurs was het zondag, ongeacht het resultaat in Neder-over-Heembeek, een hoogdag. De West-Vlamingen mochten in de hoofdstad immers aantreden in de BNXT League na hun promotie van vorig seizoen. Bij de rust stond Brussels nipt in het voordeel (44-42), maar in de tweede periode ging Kortrijk op en over de thuisploeg. Jayden Gardner en De’Vondre Perry blonken in het winnende kamp uit met elk zeventien punten.