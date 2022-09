Kortrijk Spurs maakt indruk tegen Antwerp Giants, maar is wel uitgeschakeld in beker

In de 1/16de finale van de Beker van België verloor House Of Talents Kortrijk Spurs voor een afgeladen volle Lange Munte van Antwerp Giants met 88-94.

Kortrijk, dat met een vijfpuntenvoorgift de partij mocht aanvatten, begon heel gretig aan de partij. Met nieuwkomers Niels De Ridder, Seam Pouedet, Dani Koljanin, Nick Tomsick en Yarrick Brussen aan de opworp ging het van 5-0 naar 11-3. Via ex-Giants De Ridder en Koljanin stoomden de Spurs door naar 24-14. Het bezoekend Amerikaanse trio Watson, Hamm en Woodson lieten niet begaan en herleiden de kloof tot 24-23 na 10 minuten spelen. Na twee minuten spelen in deel twee knalde D’Espaillier de ploeg uit de BNXT League voor het eerst op voorsprong. De Ridder hield de Spurs in het spoor met 7 punten op rij. Tomsick bracht van op afstand de stand naar 44-47. Woodson liet de 44-49-ruststand noteren.

Een 0-7-tussenspurt net de break leek de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen (44-54). Niets was minder waar. De jarige Pouedet (19) bracht Kortrijk helemaal terug: 62-63. Brussen bracht de stand na driekwart spelen naar 67-69 vanop de vrijworplijn. Een beresterke Watson ging onverstoord door: 84-91. Koljanin mocht de 88-94-eindstand op het bord zetten. Een sterkte prestatie van Kortrijk Spurs die propaganda voor het basketbal maakte kon met opgegeven hoofd het veld verlaten. Volgende opdracht voor de manschappen van coach Christophe Beghin is het burenduel tegen Basket SKT Ieper op 8 oktober. (ELD)