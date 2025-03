Kortrijk Spurs laat onvoldoende supporters van Filou Oostende tot topper toe

Vrijdag 4 april staat in West-Vlaanderen en eigenlijk in de hele BNXT League al geruime tijd met stip aangevinkt. Dan ontvangt koploper House Of Talents Spurs Kortrijk in sportcampus De Lange Munte titelverdediger Filou Oostende. De belangstelling is zo massaal dat het baskethuis bijna uitsluitend met Spurs-supporters uitverkocht is.

Kortrijk Spurs en Filou Oostende parkeren zich al het hele seizoen aan de top van de rangschikking van de BNXT League. De Oostendenaars namen na de 86-80-derbyzege op vrijdag 18 oktober de leiding over, maar ze zijn door hun twee recente nederlagen op rij gezakt naar de tweede plaats. Oostende (20 zeges – 5 nederlagen, 80%) is sinds de vorige speeldag de koppositie dus kwijt aan Kortrijk Spurs (20 zeges – 4 nederlagen, 83,3 %).

Vrijdag 4 april kan de derby Kortrijk Spurs-Filou Oostende richtinggevend zijn voor de BNXT-titel. Indien de Spurs winnen, nemen ze afstand van de Filous. De belangstelling voor deze interessante match tussen Kortrijk en Filou Oostende op vrijdag 4 april is zo groot dat alle plaatsen van de sportzaal bijna drie weken voor die datum al uitverkocht zijn. Bijna uitsluitend aan de thuissupporters.

“Niet sportief”

“Oostendse supporters reageerden verrast op social media omdat er geen tickets ter beschikking zijn gesteld voor de bezoekers. Nochtans schrijft het reglement van de BNXT voor dat er 10 % ofwel 260 tickets – er is een capaciteit van 2.600 plaatsen in Kortrijk – aan bezoekende supporters te koop gesteld moeten worden. Dat is nu niet gebeurd en Kortrijk is het ook niet van plan”, gromt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

“Er zijn wel 40 tickets voor de bus van de fanclub en Kortrijk wil blijkbaar bekijken om nog een 30-tal extra tickets te bezorgen aan Oostende. Maar dat zijn er nog altijd 190 te weinig volgens het reglement. We betreuren dit ten zeerste. Vooral is het niet echt sportief om zo te handelen. Ik hou mijn hart vast voor de organisatie van de play-offs. Dit is geen goed signaal naar het professionaliseren van onze sport. Ik heb dit nog bij geen enkele andere club meegemaakt, behalve bij Antwerp Giants. Voor de beslissende play-offmatch van vorig seizoen kregen wij slechts 350 tickets in plaats van 550, de 10 % van de totale capaciteit van de Lotto Arena”, zucht Jurgen Vanpraet.