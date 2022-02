Kortrijk Spurs kruist zondag de degens met Kangoeroes Mechelen: “Het is niet onmogelijk”

In Top Division Women boekte House Of Talents Spurs de zevende zege van het seizoen. Met Basket Lummen werd een lastige klip tot een goed einde gebracht. Zondag 27 februari staat met Kangoeroes Basket Mechelen opnieuw een stevige tegenstander tegenover de ploeg van Youngster Ruth Leire.

Het was een deugddoende zege, de zevende van het seizoen tegen Basket Lummen, gewonnen met 67-58. In de heenronde werd het een close game. Ook nu leek het lange tijd op een nagelbijter uit te draaien. Uiteindelijk werd in de slotfase afstand genomen. Het werd 67-58. “Dit was inderdaad een deugddoener tegen een rechtstreekse concurrent”, vertelt de 20-jarige Ruth Leire. “De Limburgers zijn altijd al een lastige klant geweest voor ons. Dat we uiteindelijk aan het langste eind trokken maakt ons natuurlijk heel blij.”

“We begonnen heel goed aan de partij, maar in deel twee vonden we moeilijk de weg naar de ring. Lummen knokte zich volledig terug in de partij. Gelukkig keerde het tij na de break. Herlihy heerste, de shotjes gingen weer binnen en de bal ging opnieuw goed rond. Een zege die welgekomen was, willen we alsnog de felbegeerde vijfde stek binnenhalen.”

Europees ticket

Zondag staat een trip naar Kangoeroes Mechelen op het programma. “Niettegenstaande ze met enkele afwezigen te maken krijgen, blijft Mechelen altijd een heel moeilijke tegenstander”, gaat de studente lichamelijke opvoeding voort. “Maar indien we ons beste spel bovenhalen is daar iets rapen niet onmogelijk. We willen nog tonen dat we beter kunnen dan dat we al lieten zien. We staan momenteel zesde, maar hebben nog enkele belangrijke confrontaties voor de boeg. Na Mechelen volgen nog ION Basket Waregem, Spirou Ladies Charleroi, Phantoms Boom en Pepinster. Willen we nog aanspraak maken op een Europees ticket, dan mogen we niet veel steken meer laten vallen. Ik ben best tevreden met mijn geleverde spel. De kansen die ik krijg, grijp ik dan ook met beide handen”, besluit Ruth Leire. (ELD)

Zondag 27 februari om 15.15 uur: Kangoeroes Basket Mechelen – House Of Talents Spurs.