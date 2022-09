Kortrijk Spurs kruist de degens met Sardegna Sassari

In de voorronde van de Eurocup neemt House Of Talent Spurs het op tegen het Italiaanse Sassari. De heenwedstrijd is op woensdag 5 oktober in de Lange Munte. De terugwedstrijd een week later in Sardinië.

“Dat we alsnog de voorronde in de Eurocup mogen spelen, is een leuke opsteker”, vertelt Veerle Waegemans, voorzitster van de dames. “Het seizoen begint laat door het WK in Australië waar ook de Belgian Cats vertegenwoordigd zijn. Deze wedstrijden komen dan ook op het gepaste moment in onze voorbereiding. We zitten volop in een groeifase met het team en willen deze ervaring dan ook meenemen. Ik denk dat onze kansen nu hoger liggen dan vorig jaar tegen het Franse Tarbes. Het blijft natuurlijk een heel goede ploeg met sterke buitenlandse inbreng. Het is net als wij een nieuw samengestelde ploeg. De ploeg is erop gebrand om er iets van te maken. Dit zijn unieke kansen voor onze speelsters”, aldus Veerle Waegemans.

Versterking

“Met Josipa Juric, Klaudia Perisa en Tihana Stojasavlejevic haalden we drie Kroatische speelsters binnen. Klaudia kent onze competitie want ze speelde al eerder in België. Tihana komt uit blessure maar toonde ondertussen al wat ze in haar mars heeft. En Josipa is een heel talentvolle speelster. Met Hanne Mestdagh haalden we een aangename motivator binnen die ons nog heel veel kan bijbrengen. Marie Vervaet is het volgende talent in het rijtje nieuwe speelsters. En met Ine Joris, aan de slag met de Cats in Australië, haalden we eveneens een talent in huis. We zijn nu volop aan het bouwen aan onze ploeg. De ambitie dit seizoen is de top vier”, aldus Veerle Waegemans. (ELD)