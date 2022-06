Kortrijk Spurs kiest voor verjonging bij herenteam One

Sportief manager Pieter Destaebel (41) blikt terug op een emotioneel seizoen en geeft graag wat duiding bij de aanloop naar volgend seizoen, tenminste voor wat de heren One van Spurs betreft. Verjonging en een aanloop nemen naar de BNXT League zijn de hoofdlijnen.

“Laat mij eerst meegeven dat we tevreden zijn over de resultaten van het eerste seizoen sinds de eerste stap naar professionalisering van de club”, stelt Pieter Destaebel. “Vooral de tweede seizoenshelft was zeer goed, zelfs al misten we de titel. Feit is dat we een evenwichtig team hebben kunnen samenstellen dat de coronagolven kon weerstaan en meedeed voor de prijzen. Niet alles was perfect, maar we leren uit onze fouten. Het valt te betreuren dat onze vaste guard Mathieu Bergen om gezondheidsredenen uitviel. Hij zou tot de laatste match een certitude zijn geweest als clevere organisator en afwerker.”

“Ons doel blijft behouden: verder professionaliseren en bouwen aan een ploeg voor de BNXT. Dat willen we weldoordacht doen, namelijk jonge Belgische talenten met ervaring in eerste nationale aantrekken, aangevuld met ervaren mannen als Robbe Naudts en Brecht Guillemyn en enkele buitenlandse spelers. Met Mathieu Coucke (21), Sean Pouedet (18), Niels De Ridder (21), aangevuld met onze eigen jeugd, waaronder Gil Dieltiens (19), Pallieter Bevernage (21) en de pas aangetrokken Maxim Tchako (20) en Augustin Rausin (18) hebben we al enkele namen vastgelegd. Daarmee halen we de gemiddelde leeftijd van het team serieus naar beneden. We nemen onze tijd om verder te zoeken naar de best mogelijke opties voor de resterende plaatsen.”

Soms hadden we tot 1.000 man en meer in de zaal, niemand had dat vorig jaar geloofd

“Met een fulltime profcoach als Christophe Beghin en Joris Swillen als assistent zal het grootste deel van de ploeg tweemaal per dag kunnen trainen, waardoor de jonge gasten snel kunnen doorgroeien en verder evolueren. Dat is cruciaal in de groei als team, dat een kans wil krijgen op het hoogste nationaal niveau. Enkele jongeren hebben al ervaring op dat niveau, de overige jeugd zal zich kunnen bewijzen.”

Beleid

“De komst van Steve Rousseau heeft de fusieclub Kortrijk Spurs een boost gegeven waar andere clubs met grote ogen naar kijken. Steve volgt met Jacques Planckaert, de voorzitter van de heren, onze zoektocht naar de juiste spelers van dichtbij op. We hebben dan ook veel bijgeleerd in dat eerste jaar met Steve. Dank ook aan verschillende House of Talents-medewerkers voor hun ondersteuning.”

“Als we zien hoe de Spurs via vrijwilligers zoals het duo Jan Allaert en discobarman Marino Cottenier, Fre Spenninck, Tom Gheysen, Eline Mondy en Robrecht Grymonprez de organisatie van bar en sfeer maken in handen nemen, dan kunnen we op het voorbije jaar alleen maar fier zijn. Soms hadden we tot 1.000 man en meer in de zaal, niemand had dat vorig jaar geloofd. De vipevents waren geslaagd en leverden nieuwe supporters en mogelijke sponsoring op. Maar de sportieve resultaten moeten natuurlijk ook à point zijn, anders marcheert dat niet.”

“Ook van Stad Kortrijk krijgen we ondersteuning, een prachtig sportcentrum, waar qua capaciteit heel veel mogelijk is, ook op het gebied van training, matchen met vipevents en de fameuze après-basket. Ex-schepen Arne Vandendriessche, mijn werkgever bij Signpost, speelde trouwens een cruciale rol in het fusieverhaal en de opstart van het Kortrijk Spurs-project.” (SJK)