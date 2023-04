Kortrijk Spurs heren winnaar van reguliere competitie: “Nu uitkijken naar de bekerfinale”

Spurs-voorzitter Steve Rousseau had met de heren A drie doelen vooropgesteld. Na de thuiszege tegen Melsele en de bijbehorende eerste plaats in de reguliere competitie is de eerste ster binnen. Op 16 april komt de bekerfinale eraan, nota bene tegen Waregem. Daarna volgen de play-offs, die zullen bepalen wie zich tot kampioen kroont.

“Ik ben tevreden dat we als eerste de reguliere competitie afsluiten”, stelt Steve Rousseau. “Door het verlies van LDP Donza op Giants was de spankracht voor de laatste match tegen Melsele wat weg, omdat we op dat moment al zeker waren van de eerste plaats. We namen geen al te beste start, terwijl de tegenstander messcherp stond, ondanks het ontbreken van een paar goeie spelers. Gelukkig hebben de spelers al in het eerste quarter de situatie in hun voordeel kunnen omdraaien (27-17).”

“Zelfs al speelden enkele van onze spelers niet hun beste match, toch had ik alle vertrouwen in de overwinning (Spurs won met 80-73, red.). Brecht Guillemyn en Robbe Naudts hebben zich als ervaren niet-profs alweer in de kijker gespeeld en hun nut bewezen. Chapeau dat ze dit met hun job kunnen combineren. Jammer dat Gilles Dieltiens ziek is. Hopelijk komt hij snel terug.”

“Het is nu uitkijken naar de finale van de beker van Vlaanderen tegen Waregem. Het feit dat we een samenwerking hebben met onze dichtste buren, maakt de confrontatie extra leuk voor het basket in de regio. Waregem wil trouwens ook nog de play-offs halen in onze competitie, als leider in het play-downluik. Ik hoop dat ze slagen in hun opzet, dat zou de play-offs nog extra kunnen kleuren.”

Naast Yarick Brussen als reboundkoning speelden twee spelers zich offensief duidelijk in de kijker: Niels De Ridder, ex-Giantsspeler, liet weinig kansen liggen, ondanks stevige druk onder de korf. “En Nick Tomsick is een belangrijke pion in onze ploeg – maar niet de enige”, zegt Rousseau. “Het is een interessante evolutie dat hij meer en meer assists rondstrooit, en dat doet me plezier. Hij heeft, net als Dani Koljanin, nog een contract voor een jaar.”

Huiswerk gemaakt

“Het dossier om naar BNXT te gaan hebben we vooraf al eens laten doorlichten om te kunnen anticiperen. We waren heel blij te horen dat we daarin als nieuwkomer ons huiswerk goed hebben gemaakt. Op dat vlak is het al een geruststelling dat we de licentie kunnen halen. Chapeau voor Ingrid Dreesen, het hoofd van de finance, en het team dat eraan werkte. De definitieve controle is nog niet voor binnenkort, maar ik moet zeggen dat we in de aanloop op veel steun konden rekenen. BNXT zal wellicht heel tevreden zijn dat er zich eens een nieuwe kandidaat voor de topreeks aandient.”

“Hoe de ploeg er volgend seizoen zal uitzien, daarover zullen we pas later communiceren. De focus ligt nu volop op de bekerfinale en de play-offs”, besluit de House of Talents-topman.

Nog twee derby’s?

Intussen raakte bekend dat Kortrijk Spurs in de eerste ronde van de play-offs uitkomt tegen de winnaar van de match tussen Gembo Borgerhout en ION Waregem, op 9 april om 17 uur. Als Waregem, met ex-Spurscoach Jeroen Debaveye, die play-inwedstrijd wint, krijgen we op vrijdag 21 april om 21 uur en zondag 23 april nog twee streekderby’s.

De Spurs-dames startten woensdag de play-offs met een thuismatch tegen Basket Namur. Vrijdag 7 april spelen ze de terugmatch in Namen. Een eventuele belle op verplaatsing is gepland op zondag 9 april.