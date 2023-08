Kortrijk Spurs heren start in BNXT met vijf aanwinsten onder wie vier Amerikanen

In de voorbije weken trokken de Kortrijk Spurs heel wat versterking aan. Vier Amerikanen en een Belg bij de heren en ook een serieuze versterking bij de dames. General manager Davy Callewaert heeft sinds zijn aanstelling anderhalve maand geleden allesbehalve stilgezeten.

“De sportieve cel, Brecht Guillemyn, Pieter Destaebel en coach Christophe Beghin, had een gameplan klaar met de gewenste types van spelers”, opent Davy Callewaert. “We hielden ook rekening met de mening van een scout, met wie we samenwerken. Het was mijn taak erop toe te zien dat alles binnen de voorziene budgetten vastgelegd kon worden. De eindbeslissing lag uiteraard bij Steve Rousseau.”

“We kozen voor BNXT-heren bewust voor jongere spelers, met minder blessuregevoeligheid, zo hopen we toch. Elke aangetrokken speler kan trouwens op meer dan één spot spelen. Daarnaast wilden we een volwaardig team van tien en niet van acht profspelers. Dat betekent dat er twee spots over zijn voor twee jeugdige talenten met mogelijkheden. Acht profspelers was echt krap geweest om als nieuwkomer BNXT aan te vatten.”

Damesploeg

“De grootste uitdaging is vooral attractief basket brengen en daar zullen de aanwinsten hopelijk mee voor helpen zorgen. We hopen gemiddeld 1.500 toeschouwers te mogen ontvangen bij de thuismatchen. Als de helft van de jeugdspelers komt kijken met een van beide ouders zitten we al aan de helft van het streefdoel.”

“Naast de transfers van de heren zijn we ook voor de dames actief geweest. Dit was vooral het werk van damesvoorzitter Manu Gheysen. We konden twee grote speelsters aantrekken, naast de zusjes Bell van Phantoms Boom. Daarmee moeten we ook bij de dames een competitieve ploeg kunnen opstellen”, licht general manager Davy Callewaert toe.

In zesde versnelling

“Er is werk van gemaakt om alle sponsors persoonlijk te ontmoeten. We werken nog aan diverse deals op commercieel vlak. Een aantal potentiële sponsors reageerden na het lanceren van ons BNXT-project en werden getriggerd door ons verhaal. Daar werken we nog volop aan verder.”

“Er is nog wat werk om de zaal op BNXT-niveau te krijgen. Zo moet er bijvoorbeeld een permanente camera komen om de livestreamuitzendingen te kunnen garanderen. We stelden een eventkalender samen, regelen vipmatchen en nog veel meer. Aangezien we voor de competitie ook naar Nederland zullen moeten, zochten we naar de beste optie voor de busverplaatsingen”, vertelt Davy.

Clublied

“We willen de mensen die komen kijken graag een volwaardig spektakel aanbieden, uiteraard sportief, maar ook voor en na de match. We laten ook een nummer van Flip Kowlier van een nieuwe tekst voorzien om zo tot een clublied te komen. Dat zal ingespeeld worden door de Turbo Alive Band. Kom moar ip is de basisslogan die we daarmee willen lanceren.”

Voorbereiding

Pieter Destaebel, teammanager van het BNXT-team vertelde nog wat meer over de voorbereiding. “We hebben gekozen voor een relatief zware voorbereiding, met bijvoorbeeld Rijsel, Franse pro B, en op 25 augustus om 20.30 uur zelfs Levallois, tweede in de pro A-competitie, als tegenstander. Uit deze laatste club kwam onder meer Victor Wembanyama, de n°1 overall pick in de NBA.”

“Met Jamarius Burton, Jayden Gardner, Perry De’Vondre en Paul Atkinson hebben we de spelers die we hadden gewenst. Seppe D’Espallier (ex-Leuven en ex-Giants) komt er ook bij. We hopen vooral dat de jonge Amerikanen zich snel zullen kunnen aanpassen. Voor twee van hen is dat niet evident want zij komen voor het eerst buiten de States”, besluit teammanager Pieter.

(Johan Santy)