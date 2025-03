Kortrijk Spurs heren gaan bijzonder drukke periode tegemoet: “Staan voor cruciale weken”

Vier matchen op elf dagen hebben de Spurs heren op het programma. Een uitdaging om het team in een goede vorm te houden en zo belangrijk voor het vervolg van de competitie. Kine Jelle Duthoit helpt mee een goede balans te houden tussen workload, herstel en rust.

“Wie had vooraf gedacht dat we halverwege de competitie zo dicht bij de top zouden staan?”, opent Waregemnaar Jelle, die nationaal bekend is geworden als kine van onder meer de Cats. “Het aantrekken van het coachesduo Roijakkers-Van der Zweep was een sterke zet, waarbij je een betere rekrutering mocht verwachten van spelers. De spelersgroep bleek snel een samenhang te hebben, die ik nog altijd uniek vind. Dat klikt gewoon super. We spelen met een brede kern met een snelle transitie, met heel goeie spelers, die door de coaches individueel beter worden gemaakt. Dat er geroteerd wordt met 11 spelers is een vast gegeven.”

Stergar als joker

“Iedereen heeft in bepaalde matchen al een belangrijke rol kunnen spelen. Speler van de maand februari Leon Stergar, die noem ik onze ‘joker’. Altijd brengt hij iets extra door zijn creatieve en energieke manier van spelen. Zo heeft iedereen zijn specifieke inbreng. We kunnen veel ploegen in de problemen brengen, omdat ze in het vierde quarter niet meer dezelfde energie hebben. In aanloop naar de play-offs wordt het nu heel belangrijk om hoog te eindigen in de ranking. Bij de besten de reguliere competitie beëindigen, zorgt voor thuisvoordeel tijdens de play-offs. Dat kan het verschil maken in de strijd om de titel.”

“Leuven heeft ons uit de bekerfinale gehouden, mee dankzij een uitzinnig publiek, dat sommige Leuvense spelers hielp om de match van hun leven te spelen. In die zin is het goed dat er acties komen zoals bij de Spurs-matchen van woensdag 19 maart (tegen Mons) en 30 april (tegen Leuven). Dan kunnen studenten namelijk voor een gratis ticket intekenen en mee voor de sfeer helpen zorgen (info via Instagram en media@kortrijkspurs.be, red.). Er komen cruciale weken aan en wat extra vocale steun kan wonderen doen.”

Drukke weken

“Ik ben blij dat ik vorige zaterdag een dagje family time had. Met twee kinderen van zes en drie jaar mis ik wel een en ander. Mijn partner Stefanie Desmet is trouwens als diëtiste ook ingeschakeld in het Spurs-project. Voeding is zo belangrijk in het fit blijven van spelers. Over de samenwerking met Lago Kortrijk zijn we heel tevreden. Zij zorgen voor warme of koude maaltijden wanneer we bijvoorbeeld daags voor een uitwedstrijd richting Nederland vertrekken. Als kine ga ik stelselmatig mee, ook naar Nederland. Richting play-offs wordt het wel pittig, want vanaf 10 mei starten ook de Cats met de trainingen. Gelukkig is dat te Kortrijk in de Lange Munte en zo nog net combineerbaar.”

“Fysical trainer van het team is J’Nathan Bullock, voormalig speler van Waregem en nu nog actief in Sijsele. Hij geeft die trainingen in de Lange Munte. De workload op training wordt in overleg met de coaches wel bewaakt. Door op wedstrijden veel te roteren, kunnen we die lastige periode wel aan. Naast voeding is een goeie nachtrust van groot belang. De Amerikanen hebben het wel iets moeilijker als ze met het thuisfront contact willen houden. Het komt erop aan om daar een goed evenwicht in te houden.”

Samenwerking gestart

“De spelers en -speelsters de One kregen een abonnement op JIMS, waarmee SPRS, de kinepraktijk die ik samen met Olivier Vandenberghe run, verbonden is. Intussen is JIMS partner geworden van Kortrijk Spurs. Sinds januari hebben we naast Kortrijk ook in Kuurne een samenwerking opgestart, met osteopathie als extra specialiteit. De toestellen die we bij JIMS ter beschikking hebben, behoren tot de meest geavanceerde”, besluit Jelle, die hoopt op een massale opkomst woensdag 19 maart in de Lange Munte. (JS)