Kortrijk Spurs heeft met Gil Dieltiens jong talent in de rangen: “Over volgend seizoen nog niets beslist”

De 20-jarige Gil Dieltiens heeft een gevulde agenda met basketcompetitie bij de Spurs A in Topdivisie 1 en met Spurs B in eerste landelijke. Trainingen en wedstrijden worden afgewisseld met studie Sportmanagement aan Vives in Brugge.

“Mijn jeugdopleiding kreeg ik in Knokke en Sijsele. Voor ik naar Kortrijk kwam in 2020 kon ik wekelijks één of twee trainingen afwerken met de eerste ploeg van Ieper, waar mijn oom Bruce Minne coachte”, opent Gil Dieltiens. “Aangezien ik de studie Bedrijfskunde en -management in het eerste jaar volgde in Kortrijk, was het een logische stap om bij de Spurs aan te sluiten. Ik heb me de overstap zeker niet beklaagd, ook al koos ik voor mijn tweede jaar voor Sportmanagement,. Dat kon ik niet in Kortrijk, maar wel in Brugge volgen.”

Goed gevoel

“We hebben ons net kunnen plaatsen voor de halve finales van de beker van Vlaanderen na winst tegen Sint-Truiden met 102-61. Coach Beghin heeft de jongere spelers wat meer speelminuten gegund dan gewoonlijk in de competitie en dat deed wel deugd (Gil scoorde 7 punten en speelde een aardige wedstrijd, red.). Wat volgend seizoen betreft, daarover is nog niks beslist. Als het fanion heren naar de BNXT League doorgaat, zal ik sowieso minder speelminuten krijgen. Blijven bij Spurs is voor mij de eerste optie, want ik voel me erg goed bij de club.”

“Met de tweede ploeg staan we op een derde plaats. Het kan dus zeker dat we ook in die reeks bij de eerste vier eindigen. Er wachten ons nog een aantal drukke maanden, met veel wedstrijden op niveau. Benieuwd waar we op het eind van de competitie kunnen eindigen. Met de heren A gaan we resoluut voor het best mogelijke resultaat. Het zou leuk zijn om de titel te pakken, maar we hebben nog een lange weg te gaan”, besluit Gil. (SJK)

Spurs B speelt op zaterdag 14 januari om 20.30 uur op Avanti, Spurs A zondag in Neufchâteau om 16 uur.