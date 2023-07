Kortrijk Spurs haalt vierde Amerikaanse versterking binnen

Kortrijk Spurs heeft maandag de komst van een vierde Amerikaanse speler aangekondigd om de ploeg te versterken voor het eerste seizoen in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse professionele basketcompetitie.

De’Vondre Perry (2m01) is een fysiek sterke forward die vorig seizoen in Duitsland actief was bij Artland Dragons Quakenbrück. Voor de 24-jarige Perry was het zijn eerste seizoen in Europa.

Voordien was de Amerikaan aan de slag bij de University at Albany. Hij speelt komend seizoen met nummer 22.

Afgelopen dagen stelde Kortrijk Spurs nog drie Amerikaanse aanwinsten voor.