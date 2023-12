Kortrijk Spurs doet met zege in Luik goede zaak voor top vijf in BNXT League

Op de twaalfde speeldag heeft Kortrijk Spurs vrijdag een goede zaak gedaan in de strijd om de top vijf in het Belgische luik van de BNXT League. Kortrijk ging met 83-85 winnen in Luik.

Bij de rust keek Kortrijk nog tegen een 42-35 achterstand aan. In het derde kwart (25-27) knabbelden de Spurs daar wat van af en in het slotkwart (16-23) gingen ze op en over de Luikenaars. Dat gebeurde wel pas in money time. Met minder dan een halve minuut op de klok had Luik nog altijd drie punten voorsprong (81-78). Nadat de bezoekers op 81-82 waren gekomen, nam Luik weer heel even het voortouw (83-82 op acht seconden van het einde), maar met een driepunter besliste Brevin Pritzl het duel in het voordeel van Kortrijk. Met 20 punten was Pritzl topscorer van de partij. Jayden Gardner (13 ptn, 9 rbds, 3 assists) was de andere sterkhouder van Kortrijk.

Kortrijk derde

Met 18 punten is Kortrijk in de stand derde, op gelijke hoogte van Oostende en Antwerp, die een wedstrijd minder speelden. Brussels, Mechelen en Luik nemen met 17 punten de plaatsen vier tot zes in. Ze hebben wel maar een punt voorsprong op Limburg United, dat twee wedstrijden minder speelde. Zaterdag spelen de Limburgers op verplaatsing bij Bergen. Antwerp ontvangt dan Aalst en ook een Clasico tussen Oostende en Charleroi staat op het programma.