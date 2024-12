Kortrijk overklast Antwerp Giants, Leiden maakt einde aan zegereeks van Leeuwarden

Kortrijk heeft zondag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie bij de mannen, een ruime zege geboekt tegen Antwerp Giants. In de eigen zaal wonnen de West-Vlamingen met 113-67 van de Antwerpenaren en naderen ze in de stand op leider Oostende.

Het nummer drie Limburg United kende dan weer wel veel moeite met Okapi Aalst, maar klopte de Ajuinen wel met 76-80. Leeuwarden leed na overtime bij Leiden (92-95) zijn eerste nederlaag in acht wedstrijden. Kangoeroes Mechelen was in de eigen zaal met 87-65 te sterk voor hekkensluiter BAL Weert, Spirou Charleroi ging met 73-69 ten onder bij Leuven Bears. Zwolle verloor het Nederlandse onderonsje tegen Den Helder met 91-79, Donar Groningen dat tegen Feyenoord met 88-80. Tot slot won Den Bosch met 68-84 bij QSTA United.

Oostende gaat met tien zeges en twee nederlagen nog altijd aan de leiding in de BNXT League. Kortrijk en Limburg United tellen negen zeges en drie nederlagen en delen de tweede plek. Leeuwarden en Mechelen vervolledigen de top vijf. Antwerp Giants, Leiden, Charleroi, Leuven Bears en Zwolle bezetten posities zeven tot en met elf. Feyenoord, Aalst, Den Helder, Den Bosch, Groningen, QSTA United en BAL Weert sluiten de rij.