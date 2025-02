Kortrijk doet goede zaak tegen Leuven in halve finale Beker van België, Oostende moet kleine achterstand inhalen tegen Antwerp

Kortrijk begint donderdag met een kleine voorsprong aan de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België. De Spurs versloegen Leuven met 85-80. Oostende moet dan weer een kleine achterstand zien in te halen tegen Antwerp. De landskampioen verloor met 81-78.

Kortrijk leek al snel zijn schaapjes op het droge te hebben. Na het eerste kwart was het 26-15. Die kloof uitdiepen lukte niet (rust 44-35) en in het slot kwam Leuven nog sterk opzetten, met dank aan 26 punten van Noah Baumann. De terugwedstrijd zal Leuven wellicht zonder Noah Freidel moeten afwerken. Hij viel uit met een enkelblessure.

In de andere halve finale stond Oostende tegenover Antwerp. Bij de rust stonden de Giants 44-43 voor. Na de pauze nam Oostende even het voortouw (52-58), maar Flowers (28 ptn, 8 assists), Foster (26) en Moore (16) leidden hun team naar 73-62 en 76-66. Onder impuls van de wederoptredende Pierre-Antoine Gillet (8 ptn, 2 rbds in 13 minuten) kwam de kustploeg nog tot 76-76 terug. Vanop de vrijworplijn schonk uitblinker Flowers zijn team alsnog een kleine bonus.