Op maandag 18 april organiseert Kortrijk Ballin de eerste editie van het 3×3-basketbaltornooi. Kortrijk Ballin bestaat uit vier studenten Sport en Bewegen aan Howest Brugge: Mattice Bert, Samuel Dehelt, Louis Hoornaert en Jarne Vandenabeele. Het evenement vindt plaats op de de Lange Munte in Kortrijk. “We hopen om de opkomende sport meer in de kijker te zetten.”

3×3 basketbal is een variant van basketbal waarbij twee teams van drie spelers het tegen elkaar opnemen op een half basketbalveld. Het is een variant op de gewone basketbalversie, maar met een compleet andere dimensie. Een team is het aanvallende team, terwijl het andere team de verdedigers zijn. Dat wisselt altijd om totdat een van de teams 21 punten heeft gehaald.

Een team bestaat uit vier personen. Een wedstrijd bestaat uit twee teams van drie personen, met telkens een persoon als wisselspeler. Scoren binnen de halve cirkel telt als één punt, net als een score van een vrije worp. Een score van buiten de halve cirkel telt voor twee punten. De spelvorm is sinds de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio een Olympische discipline.

Amerikaanse sfeer

In Amerika is de basketbalsport populairder dan ooit. Daarom speelt de organisatie in op die populariteit, zegt Samuel Dehelt: “Wie een beetje houdt van de Amerikaanse stijl zal zich hier zeker thuis voelen. Het event wordt namelijk ondergedompeld in een Amerikaanse sfeer. Er zullen mascottes aanwezig zijn. Decoratie bestaat uit NBA-shirts en verschillende banners om zo de spelers te motiveren. Er zal ook passende muziek zijn om een echte Amerikaanse ‘vibe’ te creëren.”

Iedereen is welkom

“Met dit evenement willen we jongeren (jongens en meisjes) aanspreken die zowel op recreatief als competitief niveau spelen, aldus Samuel. “We willen ons ook richten op diversiteit om zo een gemeenschappelijke sfeer te creëren. Iedereen is dus welkom. Zowel de toeschouwers als de deelnemers krijgen er ook de gelegenheid om te genieten van de bar en enkele versnaperingen tijdens de wedstrijden.”

Het evenement gaat om 13 uur van start. Eerst worden er poulewedstrijden gespeeld en vanaf 16 uur 15 beginnen de kwartfinales. Om 17 uur 15 is er de ‘grote finale’ met daarna ook een prijsuitreiking. De winnaars krijgen 50 euro per speler, de tweede groep 25 euro per speler en de derde groep 15 euro per speler. De podiumplaatsen krijgen ook een basketbal. Inschrijven kan via de Instagram- of Facebookpagina ‘Kortrijk Ballin’ en kost 40 euro per team. (BV)