Koksijde neemt afscheid van landelijk basketbal: “We voelden het opdoeken van de ploeg een beetje aankomen”

BBC Koksijde speelt zaterdagavond zijn laatste wedstrijd op landelijk niveau. Enkele weken geleden werd duidelijk dat de club de eerste ploeg noodgedwongen moet opdoeken door een tekort aan spelers voor volgend seizoen.

BBC Koksijde speelde een knappe eerste ronde bij elkaar, waardoor het in de hoogste poule eindigde en daardoor meteen al zekerheid had over het behoud in tweede landelijke. “Het was eigenlijk onverwacht een succes”, vertelt Jeffrey Rotsaert. “We wisten wel dat we in vergelijking met vorig seizoen versterking onder de borden erbij hadden, maar dat het zo vlot ging lopen, dat hadden we niet verwacht.”

Een stevige opsteker, maar de koude douche moest toen nog volgen toen het besluit kwam om de ploeg op te doeken. “Eigenlijk voelden we dat een beetje aankomen. Er werden nieuwe spelers gecontacteerd voor volgend seizoen. Toen die beslisten om toch niet te komen, kozen jongens uit onze ploeg om te vertrekken. Zelf had ik ook geen zin om met een beperkte kern opnieuw in tweede landelijke te spelen, dus de keuze die gemaakt werd was de juiste. Een heel nieuwe ploeg zag ik niet echt zitten.”

Mooi afscheid nemen

Op de slotspeeldag van de competitie in tweede landelijke trekt BBC Koksijde zaterdagavond nog naar Panters Baasrode. “Baasrode is een sterke ploeg, maar we gaan er alles aan doen om die te kloppen en zo op een mooie manier afscheid te nemen van het basketbal in landelijke met Koksijde. Het wordt geen gemakkelijke opdracht, maar we gaan er helemaal voor.”

Jeffrey Rotsaert kiest er volgend seizoen voor om in vierde provinciale te spelen bij Koksijde. “Ik heb geen zin om uit Koksijde weg te gaan”, besluit hij. “Bij de tweede ploeg heb ik al mijn vrienden zitten, dus ik kijk er wel naar uit om opnieuw met hen samen te spelen. We maken er een mooi projectje van om zo snel mogelijk weer in eerste provinciale te spelen.” (BV)

Zaterdag 29 april om 20.30 uur: Panters Baasrode One – BBC Koksijde One.