Kobe Vandenberghe staat voor lastige trip met Iebac One naar Knokke-Heist

Na de deugddoende 65-52-overwinning tegen BC Delrue JP Oostende One gaat VK Iebac One vanavond op bezoek naar Knokke-Heist. Iebac telt één winstpartij minder dan zijn komende tegenstander. “Een lastige en verre verplaatsing”, weet spelverdeler Kobe Vandenberghe.

Iebac One won de eerste match van het kalenderjaar. Het werd een thuiszege tegen BC Delrue JP Oostende One met 65-52. Kobe Vandenberghe was goed voor 19 punten. “Een deugddoende zege, want de voorbije jaren verloren we van deze ploeg”, vertelt Kobe (23). “Het was een sterke prestatie van de hele ploeg en ook over mijn eigen match was ik zeker tevreden. Het is goed dat we 2024 positief konden starten voor eigen publiek, want net voor Nieuwjaar leden we nog een zure nederlaag.”

“De week na Knokke-Heist ontvangen we leider Tielt. Een stevig tweeluik dus”

Zaterdagavond wacht Iebac een trip naar Knokke-Heist. “Zij hebben zeven keer gewonnen in twaalf matchen. Wij hebben na de zege tegen Oostende een tussenrapport van zes op twaalf. We kenden een moeilijke start met veel toppers en close games. In deze reeks zijn veel ploegen nu eenmaal aan elkaar gewaagd.”

Knokken voor de zege

“Als we onze doelstelling van top vijf willen halen, dan zouden we zaterdag best winnen. Het wordt een lastige en verre verplaatsing. We missen wellicht weer enkele spelers door blessures. Het zal knokken worden voor de zege, maar we gaan er alles aan doen. Het wordt de eerste ontmoeting tegen hen dit seizoen. De week erop ontvangen we Tielt, het wordt dus een stevig tweeluik.”

Kobe, die in Menen woont, is bezig aan zijn derde seizoen in Ieper. “Ik begon destijds in het derde leerjaar met basket en speelde eerder bij Kortrijk Spurs en Wevelgem. Ik kende Lukas Remaut, hij was hier al een seizoen eerder aan de slag, hij vroeg me of ik ook de overstap wilde maken. Ik heb het me nog niet beklaagd, het is een warme familiale club. Ook Matteo Kindt kende ik al, met hem speelde ik nog samen in de jeugd. Dit seizoen krijg ik ook veel speelkansen en veel vertrouwen van coach Francis Montefesta”, aldus Kobe, die leraar wiskunde en STEM is in Heule.