Kobe Grymonprez (19) van ION Basket Waregem: “Lars zijn tips zijn een grote meerwaarde”

ION Basket Waregem verloor vorig weekend voor het eerst in TDM1 tegen Royal IV Brussels. Dit weekend staat de topper tegen SKT Ieper op de kalender. Een van de smaakmakers dit seizoen is ongetwijfeld al de 19-jarige Kobe Grymonprez.

De Izegemnaar maakte de overstap van BC Oostende en komt dit seizoen uit voor House Of Talents Kortrijk Spurs (BNXT) en ION Basket Waregem (TDM1) met een dubbele licentie. “Ik voel van mezelf dat ik aan het groeien ben in mijn spel”, vertelt Kobe. “Maar ook de ploeg (Waregem) raakt beter en beter op elkaar ingespeeld. We kennen elkaars sterke punten stilaan. Met Lars De Lepeleire hebben we een super voorbeeld rondlopen op het veld. Zijn ervaring kunnen delen is een voorrecht. Zijn tips zijn een grote meerwaarde. De samenwerking tussen Kortrijk en Waregem loopt in ieder geval super. Ik speel nu een niveau hoger en krijg hier volop mijn kansen. Ik ben bij twee nieuwe clubs terecht gekomen waar ik mij goed bij voel”, aldus Kobe.

Derby tegen Ieper

“Vorig jaar waren er al gesprekken toen duidelijk werd dat ik geen kansen zou krijgen bij de eerste ploeg van BCO. Toen Kortrijk met een gunstig voorstel op de proppen kwam en hun samenwerking met Waregem uit de doeken deed was dit voor mij de beste keuze. Ik train soms mee met de BNXT League ploeg en speel mijn wedstrijden bij Waregem. Vorig weekend was er de wedstrijd tussen Kortrijk en Oostende. Voor mij was dit mijn eerste ervaring in het BNXT verhaal. Zaterdag kruisen we in TDM de degens met Ieper dat nog niet verloor. We zullen moeten klaar zijn en uitgaan van onze eigen sterkte. Met de juiste intensiteit maken we zeker kans.”