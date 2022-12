Kjell Devacht verlaat SKT Ieper na twaalf seizoenen voor Avanti Brugge: “Het afscheid wordt emotioneel”

Bij Basket SKT Ieper One nemen ze na dit afscheid van een van hun steunpilaren. Kjell Devacht (31) zal volgend seizoen de kleuren van Avanti Brugge verdedigen en zo verlaat de guard SKT Ieper na twaalf seizoenen.

Het was voor Kjell Devacht geen makkelijke keuze om het vertrouwde nest te verlaten. “Ik ben opgegroeid in Ieper en ben er dan via tussenstations in Kortrijk en Zwevezele in 2011 opnieuw beland”, schetst hij zijn loopbaan. “Na twaalf seizoenen wilde ik nog eens andere lucht opsnuiven.”

En die andere lucht vindt hij bij het ambitieuze Avanti Brugge, dat momenteel aan kop staat in eerste landelijke. “De bedoeling is om volgend seizoen in Top Divison Two aan te treden, een reeks lager dan waar ik nu speel met SKT Ieper. Ook daar willen we bovenin meedraaien. Met Kenneth De Vos speelde ik al samen in Ieper, voor de rest ken ik de spelers vooral als tegenstanders. Het wordt dus een volledig nieuwe omgeving”, aldus de Heulenaar, die binnenkort naar Lauwe verhuist en volgend seizoen iets langer onderweg zal zijn naar de training. “Dat vormt geen obstakel. Ik ben het als vertegenwoordiger gewoon om veel in de wagen te zitten.”

Ups en downs

SKT Ieper One behaalde vier zeges uit negen matchen en staat vierde. Kjell hoopt om die plek in de resterende drie matchen te consolideren. “We kenden een seizoensbegin met ups en downs. Ik denk dat we meer in onze mars hebben en hopelijk kunnen we dat extraatje in 2023 tonen. Het zou mooi zijn om met een positieve noot deze bladzijde uit mijn carrière om te slaan. Ik heb heel veel mooie momenten meegemaakt. Denk maar aan de titel in derde nationale, winst in de Beker van Vlaanderen, de officieuze titel in Top Division One tijdens het coronajaar, enzovoort.”

Kind aan huis

Het vertrek van enkele andere ploegmaats en coach Bruce Minne heeft de keuze van Kjell niet beïnvloed. “Ik had ook graag gespeeld onder de nieuwe coach Frederik Geldof die ik goed ken. Het belooft een emotioneel afscheid te worden, want ik ben hier kind aan huis en er woont nog veel familie in Ieper. Het komt zeker goed met club en ik kom op een vrij moment ongetwijfeld eens kijken.”

Door het forfait van de Gent Hawks kon SKT Ieper een week vroeger aan de winterstop beginnen. Een periode waarin Kjell zich op andere zaken kan focussen. “Nu is het even genieten van tijd met vrienden en familie. Ook op privé-vlak verandert er binnenkort heel wat, want we verwachten een tweede kindje.”