Kjell Devacht speelt play-ins met SKT Ieper A (TDM 1): “Belangrijk dat we mogen thuis spelen”

SKT Ieper A sloot het tweede deel van de competitie af met vier thuiszeges op rij en eindigde als zevende in de play-up. Zaterdag volgt de play-in, tegen de nummer twee van de play-down: Neufchateau. De winnaar mag naar de play-offs en treft daar dan LDP Donza A, dat tweede werd in de play-up.

“We kennen Neufchateau vanuit het eerste deel van de competitie”, zegt Kjell Devacht. “Op verplaatsing verloren we en thuis konden we hen verslaan. Het is dus cruciaal dat we opnieuw thuis mogen aantreden tegen hen. Het thuisvoordeel bleek ook de afgelopen weken een belangrijke factor. In de acht play-upmatchen wonnen we alles thuis en verloren we alles uit. Bovendien is Neufchateau niet bij de deur.” De kalender zorgde ervoor dat SKT Ieper hun laatste vier matchen thuis speelde en dus allemaal won. “We kenden een dip op verplaatsing, maar konden het tij gelukkig keren. We willen die positieve lijn zaterdag doortrekken. Bij kwalificatie is het een beetje vervelend dat de play-offs pas twee weken later aanvangen, want ons ritme wordt gebroken. In de play-offs is het een best of three. Het thuisvoordeel is dan bij de hooggeplaatste ploeg en dat is in dat geval LDP Donza A. Een makkelijke opdracht wordt dat niet.”

Avanti Brugge

Voor Kjell kan het bij een nederlaag zaterdag zijn laatste match in het shirt van SKT. “Daar denk ik nog niet te veel aan. Ik wil het SKT-hoofdstuk op een mooie manier afsluiten.”

Volgend seizoen wacht voor hem een nieuwe uitdaging bij Avanti Brugge. “Zij speelden het voorbije weekend voor de zesde opeenvolgende keer kampioen en zullen volgend seizoen aantreden in Top Division Men Two. Ik kijk ernaar uit om in een nieuwe omgeving terecht te komen”, aldus de 32-jarige vertegenwoordiger. (API)

Zaterdag 8 april om 20 uur: SKT Ieper A Belfius Neufchateau A.