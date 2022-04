Kjell Devacht en SKT Ieper One stomen zich klaar voor de play-offs: “We moeten opnieuw in het juiste ritme komen”

Als er één woord is dat het seizoen van Basket SKT Ieper One in Top Division One typeert dan is het wel blessures. Toch weerhoudt dat de ploeg van coach Bruce Minne er niet van om te winnen. De reguliere competitie zit er bijna op, maar deze wedstrijden wil kapitein Kjell Devacht gebruiken om de ploeg klaar te stomen voor de play-offs.

Op bezoek bij Kontich won Ieper met 68-83. “Fantastisch dat we de wedstrijd kunnen winnen”, klinkt het bij Kjell Devacht. “Na de heenwedstrijd hadden we wat goed te maken. We wisten op voorhand dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden, aangezien Kontich een sterke ervaren ploeg is. We hebben ondertussen wat spelers kunnen recupereren. Nu is het nog belangrijker dat iedereen opnieuw in het juiste ritme komt en dat we elkaar weer goed vinden op het veld.” Dit weekend is Ieper vrij. “Donderdagavond spelen we wel een inhaalwedstrijd op bezoek bij Spirou Charleroi Two, gevolgd door een wedstrijd op zaterdag in eigen huis tegen Royal IV Brussel. Het zijn op papier haalbare wedstrijden, maar daarom niet de meest gemakkelijke. Wij bekijken iedere wedstrijd apart en gaan voor de overwinning.”

Dubbel gevoel

Momenteel staat Ieper op het randje van deelname aan de nacompetitie .“Die wedstrijden winnend afsluiten is belangrijk als we de play-offs willen halen. Momenteel hebben we een dubbel gevoel bij het seizoen. Als we het hele seizoen met een volledige ploeg spelen, denk ik dat we zeker de play-offs halen. Nu hebben we wat spelers zien vertrekken en hadden we te kampen met veel blessures.” Ook over volgend seizoen is er nog niet veel duidelijkheid. Daarvoor is het nog wat te vroeg op het seizoen met alle wedstrijden die na nieuwjaar in sneltempo moesten worden afgewerkt. “Volgend jaar speel ik nog voor Ieper”, besluit Devacht. “Over de ploeg van volgend seizoen is nog niet veel geweten. Ik hoop dat we een competitieve ploeg kunnen opstellen, want het niveau zal er volgens mij alleen maar op verbeteren bij de andere ploegen in de competitie.” (BV)

Donderdag 21 april om 20.30 uur: Spirou Charleroi Two – Basket SKT Ieper One.