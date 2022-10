Kjell Devacht (Basket SKT Ieper) na zware derbynederlaag: “Ik verwacht een reactie”

Basket SKT Ieper One verloor in Top Division One de West-Vlaamse derby op bezoek bij Kortrijk Spurs met zware cijfers. Tegen Merelbeke, het vroegere Gent Hawks, krijgen de Ieperlingen een unieke kans op eerherstel. Kapitein Kjell Devacht rekent er alvast op dat zijn team revanche zal willen nemen voor de ruime nederlaag.

Basket SKT Ieper ging vorig weekend met 94-56 onderuit in Kortrijk.

“Een teleurstellend resultaat”, bevestigt Devacht. “Voor ons zat er veel meer in, maar het was onze dag niet. Kortrijk is en blijft de gedoodverfde titelkandidaat in de reeks, maar we hadden graag meer tegenstand geboden. Wijzelf hadden niet onze beste dag en Kortrijk heeft een zeer sterke ploeg, met meerdere profs. En een van hun spelers was in de eerste helft niet af te stoppen: hij miste maar één shot.”

Must win game

Met Merelbeke Hawks krijgt het team van coach Bruce Minne een mooie gelegenheid om de derde overwinning van het seizoen te boeken. Merelbeke is het Gent Hawks van vroeger. De ploeg liep helemaal leeg en treedt dit seizoen met een volledig nieuwe formatie aan. Vorig weekend behaalden ze tegen hekkensluiter Spirou Charleroi Two hun eerste overwinning van het seizoen.

“Ik verwacht toch een reactie van onze ploeg”, gaat Devacht verder. “Ik denk niet dat verwacht werd dat wij op Kortrijk zouden komen winnen. Merelbeke is voor ons dan wel weer een must win game. Zeker in dit nieuwe competitieformat, met eerst een soort van halve competitie, moeten we deze wedstrijden winnen om door te gaan naar de betere reeks, na de herindeling.”

Basket SKT Ieper opende het seizoen met twee overwinningen, tegen Neufchâteau en Basket Waregem. Daarmee staat het voorlopig bij de eerste vier ploegen van de reeks.

“Er is zeker nog werk aan de ploeg, dit seizoen, al zat het ook niet allemaal mee. Zo hadden we enkele blessures in de voorbereiding. Maar ik denk dat we een completere ploeg hebben, in vergelijking met vorig jaar. Hopelijk kunnen we nu blijven groeien en blessures vermijden. Dan heb ik wel goede hoop bij dit seizoen.”

Bij eerste vier

De ambities van Basket SKT Ieper bleven de voorbije jaren telkens dezelfde en nu is dat niet anders.

“Momenteel is het de bedoeling dat we bij de eerste vier eindigen in de eerste seizoenshelft”, besluit de kapitein. “Dan zien we hoe het allemaal verder loopt. Het is nog wat wennen aan het format van de reeks. Hoe dan ook blijft het de ambitie om toch mee te doen bovenaan. We kregen dit weekend een goede wake up call. Ons doel is nu verder groeien als ploeg om goede resultaten neer te zetten.”

Zaterdag 15 oktober om 20.45 uur: Basket SKT Ieper One – Merelbeke Hawks One