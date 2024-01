Kjell Deceuninck en SKT Two met vertrouwen naar Gent-Oost Eagles: “Voorbestemd om te basketten”

Na de overtuigende thuiszege tegen Clem Scherpenheuvel A trekt SKT Ieper B komend weekend naar Gent-Oost Eagles A. Kjell Deceuninck, die al zijn hele leven in Ieper speelt, hoopt met zijn ploeg de plek in de top drie te houden.

SKT Ieper B sloot 2023 af met een nipte nederlaag en trainde daarna door in de winterstop. “Zo verloren we onze balvastheid niet. Tijdens het seizoen train ik twee keer met de B-ploeg en een derde keer met de A-ploeg”, zegt Kjell Deceuninck. Kjells ploeg begon sterk aan 2024 met een 93-58-zege tegen Clem Scherpenheuvel A. “Daar verloren we eerder dit seizoen nog met 82-73. Het is dus goed dat we dit konden rechtzetten. Dat het dan nog eens met een verschil van 35 punten was, doet extra deugd.”

Druk weekend

Het was een druk weekend voor Kjell. Daags voor de match tegen Scherpenheuvel deed hij met de C-ploeg mee in de Beker van West-Vlaanderen tegen Sijsele B. “We konden ons kwalificeren voor de kwartfinales na een 72-76-overwinning. Op 9 februari ontvangen we Wytewa Roeselare A. De beker is voor deze ploeg een belangrijke doel.” Komend weekend wacht de B-ploeg een bezoek aan Gent-Oost Eagles. “We hebben nu acht keer gewonnen op twaalf matchen en bekleden hiermee de derde plaats. Gent staat vijfde, maar heeft twee matchen minder gespeeld. Ik verwacht een sterke en niet te onderschatten tegenstander. Ze beschikken over enkele sterke spelers, zoals hun center Ward Meylemans. Hopelijk kunnen we zegevieren, want top drie is ons doel dit jaar.” Kjell speelt al zijn hele carrière in Ieper. “Ik begon op mijn vierde en ik was misschien wel voorbestemd om te basketten. Mijn vader Ed en mijn peter Bram Deceuninck waren ook jarenlang vaste waardes bij de club. Ik kijk naar hen op, want ze waren en blijven grote namen in het Ieperse basket. Als jonge knaap zag ik veel wedstrijden van hen en ik probeer in hun voetsporen te treden.”

A-ploeg

“Ik doorliep alle jeugdreeksen en mocht ook al even proeven van het grote werk. Nu ben ik vaste waarde bij de B-ploeg en ik ben tevreden waar ik zit. Het is een zalige bende. Zowel op als naast het veld vormen we een geheel. Ook de drie nieuwe jongens integreerden zich snel en met Fabrice Martin hebben we de ideale coach. Het is echt een cadeau om van zo’n groep deel uit te maken. Wie weet kan ik later nog een vaste plek veroveren bij de A-ploeg. Dit jaar lukte het voor mijn voormalige ploegmaten Thomas Delaplace en Ayman Abou. Zij tonen alvast het goeie voorbeeld voor andere spelers die willen doorstromen in de club”, aldus de 23-jarige Ieperling, die werkt als monteur bij Deprez Ferrum en verder ook graag padel speelt. “In kalmere basketperiodes kan je me op het padelveld terugvinden. Ik vind het echt een zalige sport.” (API)

Zondag 14 januari om 17 uur: Gent-Oost Eagles A – SKT Ieper B.