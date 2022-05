Kim Mestdagh wint nu ook Italiaanse titel met Schio

Kim Mestdagh heeft donderdag met haar club Schio na een vierde finalewedstrijd bij Virtus Bologna (69-84) het Italiaanse kampioenschap basketbal gewonnen. Schio won de best-of-five met 3-1 en veroverde zo een elfde titel in zijn geschiedenis, de eerste sinds 2019.

In een best-of-five won Schio thuis met 83-73 (9 punten, 4 rebounds, 8 assists voor Kim Mestdagh) en 78-51 (7 punten, 6 rebounds, 4 assists) voordat Bologna kon tegenprikken met een 72-71-zege (5 punten, 3 assists) thuis op dinsdag. Kim Mestdagh raakte licht geblesseerd en speelde niet in de vierde ronde. Schio, ook kwartfinalist in de Euroleague, won dit seizoen ook al de Italiaanse beker in een finale tegen Virtus Bologna (88-81).

(Belga)