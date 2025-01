Kim Mestdagh maakt comeback bij Italiaanse tweedeklasser: “Volledige plaatje moet kloppen”

Na bijna twee jaar staat Kim Mestdagh (34) weer op het basketterrein. Ze sloot zich aan bij de Italiaanse tweedeklasser Solmec Rhodigium Basket in Rovigo en tekende er tot het einde van het seizoen.

Kim beviel elf maanden geleden van dochter Ellis. Daardoor was ze al een poosje inactief als basketster. “Tel daar nog mijn zwangerschap bij en het is bijna twee jaar geleden dat ik nog baskette. Intussen is Ellis bijna een jaar en ze doet het heel goed. Ellis is heel actief, vermoedelijk wordt ze ook een sportertje”, vertelt Kim vanuit het Italiaanse Schio. Haar vrouw Giorgia Sottana basket ook nog. “Giorgia speelt nog steeds bij Schio en dat was ook mijn laatste ploeg voor de zwangerschap. Ik kreeg in de zomer al een eerste keer de vraag van de coach van Rovigo of ik daar wilde herbeginnen. Die coach is de beste vriendin van Giorgia. Toen hapte ik nog niet toe, maar rond Nieuwjaar kwam die vraag nog eens. Het was niet mijn bedoeling om nu al te herbeginnen, maar sinds kort gaat Ellis naar de crèche en dus kwam het wel beter uit. De trainster kent mijn situatie en ze weet dat ik niet elke training kan meedoen. Organisatorisch is dat niet evident om elke weekdag op en af te gaan. Rovigo ligt bovendien op meer dan een uur rijden van onze woonplaats.”

“Het is een leuke manier om te herbeginnen, zonder al te veel druk”

Kim tekende tot het einde van het seizoen en zaterdag debuteerde de voormalige Belgian Cat al meteen in de match tegen Treviso (55-73-nederlaag). Ze scoorde twee punten. “Had je me dat verteld enkele weken geleden, ik had misschien even gelachen. Het is plots snel gegaan. Alle administratie was tijdig in orde om zaterdag de eerste wedstrijd te spelen. Ik voel dat ik conditioneel nog niet 100 procent ben, al ben ik wel steeds blijven sporten. Ik ben nog maar drie weken aan het trainen en zal nog wat tijd nodig hebben om te groeien. Baskettechnisch zag ik al sneller vooruitgang, dat verleer je niet zomaar. Het is een leuke manier om te herbeginnen, zonder al te veel druk. Niets moet en alles mag. Voor volgend seizoen hoop ik op een hoger niveau te spelen, maar mijn gezinssituatie geniet wel steeds voorrang. Het voorstel en de plaats moeten dus in het plaatje passen”, zegt Kim, die na het seizoen weer even naar haar roots in Ieper wil terugkeren. “Aangezien papa nu in Polen coacht, is mama daar nu ook regelmatig. Enkel broer Robin en zus Hanne zijn permanent in Ieper. Tijdens het seizoen is het moeilijker om eens af te komen, maar na het seizoen is dat wel onze bedoeling.”