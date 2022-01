Keye van der Vuurst wil winnen tegen Bosnische topclub: “Als we compleet zijn, dan is alles mogelijk”

Filou Oostende moet dinsdagavond de tweede play-in tegen de Bosnische topclub KK Igokea winnen om zijn kansen op de Round of Sixteen, de achtste finales, te behouden. Na de heenmatch tekenden twaalf spelers positief aan op de coronatesten, zeven bij de Servische Bosniërs en vijf bij Oostende. Keye van der Vuurst is één van hen; hij geraakte pas maandag besmet.

Dinsdagavond 18 januari speelt Oostende met opworp om 20 uur in de Versluys|Dôme een absolute must-win-match. Bij een nederlaag in het tweede duel in de play-ins tegen het Bosnische KK Igokea is deze Europese campagne voorbij. Bij winst volgt een derde en beslissend duel vrijdagavond 21 januari in Laktasi nabij Banja Luka in het noordwesten van Bosnië. De winnaar krijgt een plaats in een poule met het Spaanse Malaga, de Roemeense kampioen Cluj en de winnaar van de play-ins tussen het Israëlische Hapoel Jeruzalem en de Oekraïense kampioen Prometey.

Europees zo ver mogelijk geraken

“Het moet ons hoofddoel zijn om Europees zo ver mogelijk te geraken. Dat moet zeker mogelijk zijn. We hebben vorige week alleen aan paar cruciale fouten gemaakt. Op dit niveau worden kleine fouten groot afgestraft. Dat hebben we opnieuw gezien. Maar we hebben nog twee wedstrijden. Het belangrijkste is dat we die thuismatch winnen. Met één punt of met dertig punten? Winnen is winnen! Daarvoor moeten we scherp en gebrand gaan. We moeten ervoor gaan”, benadrukt Keye van der Vuurst, eind vorig jaar 20 geworden.

Persoonlijk haalde de Nederlandse international een positief rapport met 7 punten, 5 assists en 1 steal. Zelf verloor hij slechts tweemaal de bal in een team dat zestien balverliezen noteerde. “Ik zeg niet dat ik blij kan zijn met mijn statistieken, maar het was wel oké voor zo’n wedstrijd. Maar als je niet wint, ben je er niet veel mee. Als je geen winst pakt, kan je niet blij zijn”, beseft Keye, die wel toegeeft dat het eindverdict, vijftien punten (87-72), te zwaar is. “Alleen staat in deze formule verliezen gelijk aan verliezen, hoeveel het verschil ook bedraagt. Maar 15 punten is toch een harde klap.”

Offensieve rebounds

In de eerste play-in waren Amida Brimah en Phil Booth er niet bij, maar zij basketten normaal wel dinsdag mee. “Onze rotatie is groter. Maar je moet het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Je kan ook niet zeggen dat we met hen erbij wel in Bosnië-Herzegovina gewonnen hadden. Dat zal je nooit weten”, reageert Keye rustig.

“Eén van onze cruciale fouten was vooral het crashen op de offensieve rebounds. We wisten ook dat zij altijd één kwart hebben waarin ze echt losbranden. Dat hebben we ook wat toegelaten. Door onze turn-overs hebben we hen geholpen. Zo gaven we hen wat vertrouwen. Maar wij kunnen van iedereen winnen.”

“We moeten gewoon scherp staan, compleet zijn, fit zijn. Dan is alles mogelijk. Het is inderdaad een do-or-die-wedstrijd, maar voor ons is elke wedstrijd belangrijk. Als team en persoonlijk kan je niet één wedstrijd afwezig zijn. Als je drie minuten in slaap valt, word je gekeeld.”

