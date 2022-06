Kevin vertegenwoordigt België op EK voor politiemensen: “Willen medaille pakken”

Gullegem zendt zijn zonen uit, ook als ze gebeten blijven door basketbal en van 20 tot 27 juni in het Franse Limoges mee de Belgische kleuren gaan verdedigen op het Europees Kampioenschap Basketbal voor politiemensen. Dat is de uitdaging waar de 26-jarige Kevin Denys naartoe leeft.

Kevin, in Gullegem getogen, speelt basketbal sinds zijn kleutertijd. “Als kleine knaap speelde ik vooral bij Sint-Eloois-Winkel”, zegt hij. “Daarna ging ik bij Wevelgem spelen. Mijn langste periode was ik actief bij de Kortrijk Spurs. Vanaf mijn achttiende – toen ik hogere studies begon -speel ik bij BBC Gullegem. Ik vind het een warme ploeg waar gezelligheid en competitiegeest elkaar goed aanvullen.”

Bij politie Vilvoorde

Momenteel speelt Kevin bij de Gullegemse A-ploeg, waar hij rugnummer 15 draagt. Inmiddels heeft hij de opleiding voltooid aan de West-Vlaamse Politieschool en kon hij als agent aan de slag bij het politiekorps van Vilvoorde. “Daar werk ik nu drie jaar en ik heb het er best naar mijn zin”, zegt hij. “Te meer omdat ik daar kennismaakte met de nationale politiebasketploeg. Ik was meteen geïnteresseerd, basketten met mensen van andere korpsen in een vloeiend samenspel zag ik helemaal zitten.”

Het wordt geen lachertje. De Grieken en de Fransen schijnen bijna onklopbaar te zijn

Dus liet hij zich verleiden tot het ondergaan van een reeks selectieproeven en probeert hij geen enkele van de maandelijkse trainingen te missen. Als snelle man onder de korf en begenadigd schutter heeft hij ondertussen zijn plekje verdiend. Samen met politiecollega’s Xander Vanhoutte en Tjorben Bernaert, die allebei aan de kust werken, wil hij in Limoges de West-Vlaamse eer hoog houden.

Nipt geen medaille

Ook het spelniveau van de politieploeg – vergelijkbaar met een betere eersteprovincialer – geeft extra motivatie. Te meer omdat Kevin met een vriendenploeg al deelnam aan het Belgisch kampioenschap voor politie en er met slechts één punt verschil de duimen moest leggen voor het team van de Belgische ploegkampioen.

Wat het wordt in Limoges, valt volgens Kevin af te wachten. “Bij het vorige Europees kampioenschap grepen wij nipt naast een medaille. Dus willen wij nu nog beter doen. Dat wordt echter geen lachertje. De Grieken, die het vorige kampioenschap organiseerden, schijnen vrijwel niet te kloppen te zijn en de Fransen komen wellicht ook wel met hun best mogelijke team op de vloer.”

Toch gelooft Kevin in een goede afloop. De steun van zijn korpsleden in Vilvoorde, zijn Gullegemse ploeg en vriendin Lisa heeft hij zeker, weet hij. (AV)