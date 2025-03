Kersvers bekerwinnaar Oostende laat zich ringeloren door Antwerp Giants, Kortrijk boekt ruime zege

Oostende heeft woensdagavond op de 25e speeldag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, een verrassende nederlaag geleden tegen Antwerp Giants. In de Lotto Arena verloor de kersverse bekerwinnaar met 74-72. Kortrijk boekte dan weer een ruime zege in eigen huis tegen Okapi Aalst.

Voor Oostende was het de vierde competitienederlaag van het seizoen. De regerende landskampioen zag op die manier zijn voorsprong in de stand slinken, want eerste achtervolger Kortrijk won met ruime 91-63-cijfers van Okapi Aalst.

Oostende gaat met twintig zeges tegenover vier nederlagen nog altijd aan de leiding in het klassement van de BNXT League, maar Kortrijk telt met negentien zeges en evenveel nederlagen nog maar één overwinning minder.