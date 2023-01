Kenny Verhaeghe is ambitieus met Diksmuide: “We kijken om een eerste jeugdploeg op te starten”

B-Ballers Diksmuide heeft dit seizoen met Kenny Verhaeghe een nieuwe coach. De promotie naar derde provinciale lijkt de ploeg goed te verteren, waardoor er al gekeken kan worden richting de nabije en verre toekomst van de club.

“In mijn eerste jaar als coach was het in het begin wat zoeken, maar ondertussen tonen we bij momenten mooi en georganiseerd basket”, vertelt Kenny Verhaeghe. “Ik vind dat de overgang naar derde goed verloopt. Onze nieuwe aanwinsten Lenny en Xander hebben al hun waarde bewezen dit seizoen. Samen met de kern van vorig seizoen horen we thuis in deze reeks.”

De ambities blijven duidelijk. “Als promovendus blijft behoud de eerste doelstelling. Het wordt spannend tussen ons en Zedelgem voor de vierde plaats en dus meteen een zekerheid voor een tweede seizoen in derde provinciale. Indien we vijfde worden moeten we ons in het tweede deel van het seizoen verzekeren van onze plaats in derde.”

Jeugdteam

De toekomstplannen zijn er ook al. “Normaal bouwen we verder aan dit team. Ik amuseer me steeds meer als coach. We hebben in Diksmuide een hecht team van vrienden, met een grote liefde voor het spelletje. We kijken steeds uit naar versterking, maar voorlopig ligt de focus nog op dit seizoen.”

“We zitten binnenkort samen met het bestuur om te zien of het eventueel mogelijk is om een jeugdteam te starten in Diksmuide. Sam Bogaert en ik zouden hierin de drijvende krachten worden. Uiteraard moeten we kijken of dit financieel en praktisch haalbaar is. In een sportstad als Diksmuide moet de jeugd ook kunnen kennismaken met al het mooie dat basketbal te bieden heeft. De eerste stappen zijn alvast gezet”, aldus nog Verhaeghe.

(BV/foto MG)