Kenneth De Vos kan tegen ex-ploeg titel pakken

Nog geen enkele wedstrijd verloor Avanti dit jaar en de eigen scores lopen bijna altijd hoog op. Het is officieel nog heel even wachten, maar het bezoek van runner-up SKT Ieper Two kon op geen beter moment vallen: zondagmiddag mogen de Bruggelingen wellicht feesten.

Omdat de vorige wedstrijd al op vrijdagavond gespeeld werd, kon Kenneth De Vos de vrijgezellenavond van zijn broer bijwonen. “Een ideale gelegenheid, want ik wilde zijn feestje niet graag missen. In Aalst werd ikzelf topschutter, maar mijn eigen punten zijn onbelangrijk. Het ploegbelang is het enige dat telt.”

Uitgestelde promotie

“We hebben nu nog één zege nodig voor de titel. Dat we uitgerekend tegen mijn ex-ploeg de titel kunnen pakken, is heel mooi. Ik vertrok uit Ieper omdat ik geen garantie op speelminuten meer kreeg en me niet 100 procent gewaardeerd voelde. Dat was bij Avanti omgekeerd. Al na de eerste training liet ik mijn vriendin weten dat dit het was waarom ik basketbal speelde.”

De Vos, die ondertussen in Brugge woont, verwacht een groot feest. “Wat er precies gepland is, is nog een verrassing, maar het zal een grote bevrijding zijn. We wilden vorig jaar eigenlijk al doorstoten naar eerste landelijke. Corona stak er een stokje voor, waardoor we een jaar vertraging incalculeren om uiteindelijk in de nationale reeksen te geraken.”

(MD)