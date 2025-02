KBOB geeft Oedelem partij: “Alles begint in zijn plooi te vallen”

Zondagmiddag gingen de heren van KB Oostende-Bredene op bezoek bij Avanti Brugge voor een wedstrijd in derde provinciale. Winst voor de kustjongens betekende een zekerheid van een verlengd verblijf in deze klasse. Het werd een intense wedstrijd vol vuur die aan de rust al beslist leek. Oostende leidde met 16 punten maar een veerkrachtig Avanti knabbelde aan die voorsprong maar moest uiteindelijk toch de duimen leggen met 62-68.

“We hebben drie quarters gedomineerd en dan gingen we weer iets te veel achteruit leunen waardoor we het plots nog moeilijk kregen”, vertelt coach Filip Goddaert (58). “Gelukkig was onze voorsprong groot genoeg en liep alles nog goed af voor ons. Maar alle credits voor Avanti dat hier aantrad met een overtal aan U18 spelers die een heel goede partij hebben gespeeld.”

Jeugd inpassen

Bij een terugblik blijkt de coach best tevreden. “Dit is nu mijn vierde jaar als trainer bij deze ploeg en het is veruit mijn beste jaar. Het is natuurlijk altijd iets moeilijker in het begin van het seizoen om de aankomende jeugd in te passen. Maar dat vind ik dan het leuke aan deze job. We zijn nu een vijftal matchen verder in de terugronde en wonnen al drie matchen die we in de heenronde verloren. Alles begint nu zo langzamerhand in zijn plooi te vallen en dat belooft voor volgend seizoen. Ik doe er normaal gesproken zeker nog een jaartje bij met deze groep want praktisch iedereen blijft en dat is natuurlijk uitstekend voor de continuïteit”, besluit hij.

Opvallende verschijning op het veld was onder meer Christenvie Nzuzi Kindanda (20) die met enkele goed gemikte driepunters eigenhandig de kloof met Avanti uitdiepte. “Soms lukken ze en soms ook niet”, lacht hij breeduit. “Maar het best ben ik toch in ‘de drive’ of als ze mij inside uitspelen, maar vandaag waren de basketgoden aan mijn kant. Er heerst een uitstekende sfeer in de ploeg maar soms gaat het ook wat moeilijk en dat is het verhaal van het hele seizoen. Mijn persoonlijke ambitie aan het begin van het seizoen was hard werken en zo hoog mogelijk eindigen en met een zesde plaats in het klassement mogen we toch trots zijn. Als we hard blijven werken dan zie ik ons in de toekomst toch wel nog een stapje hoger spelen”, besluit hij. (GD)

Zondag 16 februari om 16 uur KB Oostende Bredene – BBV Oedelem B in Ter Polder.