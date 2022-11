KBOB gaat voor tweede overwinning op rij: “Winnen om in de hoogste competitie te blijven”

De heren van KB Oostende Bredene pakten afgelopen weekend een belangrijke zege tegen Racing Brugge Three. Dit weekend zou het opnieuw prijs moeten zijn tegen Kortemark. Robin Van Geluwe is alvast klaar voor een nieuwe overwinning.

Racing Brugge Three werd afgelopen weekend met 61-41 wandelen gestuurd. “Het was een fantastische ervaring voor ons team”, vertelt Robin Van Geluwe meteen. “Na een moeilijke start en de blessure van Nicolas Gouwy gingen de kopjes wat naar beneden, maar door onze verdediging naar een hoger niveau te tillen, kwamen we weer helemaal in de match. In verdediging wisten we de partij naar onze hand te zetten. We beperkten de tegenstander tot amper 41 puntjes.”

Hekkensluiter

Van Geluwe was de man van de match, met 20 punten achter zijn naam. “Ik had tijdens de wedstrijd nooit het gevoel dat ik 20 punten scoorde”, gaat hij verder. “Ik probeerde gewoon mijn team te helpen waar ik kon en dat lukte bijzonder goed. Tegen hekkensluiter Kortemark willen we dit weekend opnieuw de overwinning pakken.”

Die zege is belangrijk voor het verdere verloop van de competitie. “We moeten voldoende wedstrijden winnen om bij de top vier van de competitie te eindigen. Dan spelen we in het tweede deel van het seizoen tegen de betere ploegen. Op dit moment is er maar één doel en dat is zoveel mogelijk wedstrijden winnend afsluiten.” (BV)

Zaterdag 26 november om 18 uur: BT Kortemark – KB Oostende Bredene Basket@Sea.