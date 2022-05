KBGO viert nog eens feest met titel voor Two-ploeg in eerste provinciale: “Mooie uitdaging volgend seizoen”

KBGO Finexa Basket@Sea beleeft een straf seizoen. Nadat de Four kampioen werd in derde provinciale, pakte de Two afgelopen weekend ook de titel in eerste provinciale. Kristaps Fridenbergs werd tegen Wevelgem-Moorsele met 30 punten de absolute uitblinker. Al leek het kampioenschap eind november buiten schot…

Eind november liep de ploeg van coach Olivier Debaere twee nederlagen op. Toen eind februari ook in Izegem verloren werd, leek de titel onhaalbaar. De zege tegen leider Ieper, die daarna drie keer op rij verloor, kondigde een grote ommekeer aan. Met tien zeges op rij is de titel een feit.

“Eerst het verlies tegen Kortrijk, dan Ieper en in februari Izegem, het deed niet veel goeds meer vermoeden”, zegt Kristaps Fridenbergs als hij terugblikt.

Veel onzekerheid

“Bovendien waren het allemaal nederlagen die te vermijden waren. Toch speelden we een consistent seizoen, maar we kenden door blessures en corona ook een heel lang jaar, met veel onzekerheid.”

De ploeg van coach Debaere telt de beste aanval en verdediging van eerste provinciale. “Dan verwacht je automatisch dat je kampioen wordt. Eén van onze sterktes zijn de rotatiemogelijkheden. Als iemand eens een mindere dag had, dan stapte er iemand anders naar voor. Het harde werk op training heeft uiteindelijk geloond en daar zijn we blij om.”

De slotmatch tegen Wevelgem-Moorsele begon goed, maar in het tweede quarter verloor KBGO Two de focus.

“Gelukkig konden we in de tweede helft de kloof meteen groter maken en was het slotquarter een formaliteit. We zijn blij met de promotie naar tweede landelijke. Dat wordt een mooie uitdaging. We hebben in de bekerwedstrijden al bewezen dat we het niveau zeker aankunnen, al ziet iedereen ons meteen ook weer als titelkandidaat.” (BV)