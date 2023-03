KBGO Three krijgt met Greg Vantyghem nieuwe trainer: “Mijn ervaring doorgeven”

Eerder dit jaar raakte bekend dat Bert Wyseur KBGO Finexa Basket@Sea Three na dit seizoen verlaat en bij Jeugd Gentson aan de slag gaat. Met Greg Vantyghem heeft Basket@Sea ondertussen een opvolger aangeduid. Hij was vorig seizoen nog aan de slag bij eersteprovincialer Mibac Middelkerke.

Greg Vantyghem kijkt alvast uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Ik krijg de kans om met heel talentvolle jongeren te werken binnen een ambitieuze club”, vertelt Vantyghem. “Het is voor mezelf een ideaal leertraject qua coaching. Daarnaast kan ik mijn ervaring doorgeven die ik als speler in eerste provinciale opdeed. Veel bijleren van coaches die nu al op hoger niveau staan binnen en buiten de club is mijn ambitie.”

Technisch efficiënt

De kern zal flink afwijken van wat er nu is. “We zijn al ver binnen het seizoen, dus dit is niet ideaal. We blijven echter positief en hopen enkele beloftevolle jongeren aan te trekken in combinatie met enkele seniors die mee het project willen trekken. Momenteel is het moeilijk om ambities uit te spreken. Dat hangt af van de mogelijke transfers. We willen snel en technisch efficiënt basket brengen. Graag wil ik deze nieuwe uitdaging met beide handen aannemen en mezelf verbeteren qua coaching en vooral de spelers een goeie basis geven voor hoger reeksen”, besluit Vantyghem. (BV)