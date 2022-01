KBGO One ziet ‘big man’ Jesse Waleson uitvallen door corona, derby tegen Sijsele uitgesteld

Brute pech voor KBGO One. In de nasleep van de coronagevallen bij Filou Oostende testte nu ook Jesse Waleson positief. Hij miste de bekermatch op dinsdag. Dit weekend werd ook de derby tegen Sijsele uitgesteld.

KBGO ging dinsdagavond met 82-78 nipt onderuit in de achtste finale van de Beker van Vlaanderen. Er werd, zonder sterkhouder Jesse Waleson, nipt verloren van Gent Hawks dat een reeks hoger speelt.

De volgende competitiewedstrijd werd zondag gepland tegen Basket Sijsele, maar ook die match is uitgesteld.

Veel verbeterd

Er zijn ondertussen al heel wat wedstrijden geschrapt en dat wordt niet gemakkelijk voor de competitie. “Ik hoop gewoon om dit seizoen zo hoog mogelijk nog te kunnen eindigen en op het einde van het seizoen te kunnen zeggen dat we echt veel zijn verbeterd, niet alleen individueel, maar ook als ploeg.”

“Ik hoop in de eerste plaats echter dat het seizoen nog uitgespeeld kan worden, maar ik vrees ervoor. Ik zal gewoon duimen voor het beste, maar wat er ook gebeurt, we zullen allemaal hard blijven werken. Om er volgend jaar het beste van te maken dan.”

Kediambiko traint sinds dit seizoen ook voluit mee met Filou Oostende. Dat had ook zijn gevolgen voor Top Division Two. “Ik had het misschien wat makkelijker ingeschat doordat ik gewend was om met de eerste ploeg te trainen, maar het is een heel ander spel in Top Division dan in de BNXT League. Veel trager spelen en bijna volledige wedstrijden zoneverdediging tegen. Dat was niet gemakkelijk, maar na enkele wedstrijden heb ik me snel weer aangepast en voelde je dat de ploeg vooruitgang boekte.” (BV)