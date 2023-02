KBGO Four alleen leider na winst in topper: “Klaar voor een stapje hoger”

KBGO Finexa Basket@Sea won afgelopen weekend de topper tegen co-leider Izegem en voert nu alleen het klassement aan. Robin Adriaensen wil samen met zijn ploegmaten na de herindeling van de reeksen een gooi doen naar de promotie naar tweede provinciale.

KBGO haalde het van Izegem Three met 78-66. “Wij keken als ploeg al enkele weken enorm uit naar deze match”, klinkt het bij Robin Adriaensen. “Met als inzet de eerste plaats, beseften we ook dat dit de belangrijkste match uit de heenronde was. Ik denk dat wij het verschil vooral in het tweede quarter gemaakt hebben. We hebben als ploeg de beste offense van de competitie, en daaraan draagt elke speler zeker zijn steentje bij. Ons scorend vermogen rust zeker niet op enkele individuen, waardoor we ook heel moeilijk te verdedigen zijn.”

De ploeg speelt ook nog mee in de provinciale beker. “Onze ambitie was van in het begin van het seizoen om voor de titel gaan. Nu we ook nog in de beker meespelen, zijn we zeker niet van plan deze matchen als minder belangrijk te gaan beschouwen. Na een redelijk gunstige loting in de eerste rondes, versloegen we in de achtste finale overtuigend Izegem Two, momenteel leider in tweede provinciale. Uit die match hebben wij enorm veel vertrouwen gekregen voor de komende bekerwedstrijden.”

De tweede ronde wordt echter niet gemakkelijk. “Met slechts één verloren match hopen we eerst en vooral als leider de tweede ronde in te gaan. De acht matchen die daarop volgen, zullen acht finales zijn. We kunnen het ons niet permitteren om een slechte start te hebben. Onze ploeg is van plan om volgend seizoen zeker samen te blijven. We zijn een hechte groep lokale jongens die al enkele jaren samenspelen. We voelen ook dat we klaar zijn voor een stapje hogerop. Hopelijk lukt dit volgend jaar al.”

Zaterdag 4 februari om 19.45 uur: Jeugdbasket Scaldis Zwevegem – KBGO Four.